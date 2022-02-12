КамАЗ построит сервисный центр в Карабахе

Российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ планирует завершить к июню 2022 года строительство сервисного центра в Карабахе. Об этом «Интерфаксу» рассказал торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов. Он также отметил, что во второй половине февраля в республику планируются ряд бизнес-миссий из российских регионов.

Сервис-центр КамАЗа строится в промышленном парке в Джабраильском районе (экономический район Восточный Зангезур). Предполагается, что предстоящим летом он уже начнёт работу.

Со следующей недели, будут приезжать в Азербайджан делегации из Саратовской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Башкортостана, — приводит агентство слова Мирсаяпова.

В 20-х числах февраля ожидается большая бизнес-миссия из Удмуртии, а в начале марта — из Дагестана. На апрель запланирована миссия компаний, которые занимаются производством нефтегазового и железнодорожного оборудования. Она пройдёт под эгидой Минпромторга России и Российского экспортного центра (РЭЦ).

Торгпред добавил, что Минэкономики Азербайджана ведёт компаний России, которые выразили желание работать в освобожденных районах Карабаха и Восточного Зангезура. В настоящее время в него включены 14 компаний, готовых осуществлять работы, оказывать услуги, поставлять продукцию и инвестировать.