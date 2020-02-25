Руководство КамАЗа издало приказ о возможном объявлении режима неполной рабочей недели с 20 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.
Неполная рабочая неделя может быть введена с 20 апреля в связи со снижением объёма поставок комплектующих изделий из Китая, вызванным обострением эпидемиологической обстановки, — цитирует RNS сообщение корпоративного издания «Вести КамАЗа».
В компании считают, что сокращённая рабочая неделя также поможет в случае форс-мажора подстраховаться и избежать незапланированного простоя производства.
Ранее NEWS.ru писал, что вспышку коронавируса зафиксировали в конце декабря 2019 года. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 30 странах, включая Россию. По последним данным, к 25 февраля жертвами коронавируса стали 2700 человек. Более 80 тысяч заразились, полностью выздоровели 27,5 тысячи пациентов.