https://static.news.ru/photo/f9d62486-57c3-11ea-893d-fa163e074e61_660.jpg Фото: kamaz.ru

Руководство КамАЗа издало приказ о возможном объявлении режима неполной рабочей недели с 20 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.

Неполная рабочая неделя может быть введена с 20 апреля в связи со снижением объёма поставок комплектующих изделий из Китая, вызванным обострением эпидемиологической обстановки, — цитирует RNS сообщение корпоративного издания «Вести КамАЗа».

В компании считают, что сокращённая рабочая неделя также поможет в случае форс-мажора подстраховаться и избежать незапланированного простоя производства.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышку коронавируса зафиксировали в конце декабря 2019 года. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 30 странах, включая Россию. По последним данным, к 25 февраля жертвами коронавируса стали 2700 человек. Более 80 тысяч заразились, полностью выздоровели 27,5 тысячи пациентов.