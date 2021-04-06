Калининград стал лидером по росту цен на жильё

https://static.news.ru/photo/53367104-9786-11eb-ac20-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жилая недвижимость в российских регионах дорожает быстрее, чем в Москве. Лидером роста цен по итогам I квартала 2021 года стал Калининград.

За три первых месяца стоимость квадратного метра однокомнатных квартир там увеличилась на 11%, до 72,3 тысячи рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой группы SRG.

Кроме того, весомо выросли в стоимости «однушки» в Улан-Удэ (+11%) и Нижнем Новгороде (+9%). В Москве же цены выросли на 5,7%, до 237,4 тысячи рублей за квадратный метр.

Калининград также показал наибольший рост цен на двухкомнатные квартиры. «Квадрат» такого жилья в городе стал дороже на 10,5%. На втором месте Сочи (+8%), на третьем — Нижний Новгород (почти +8%).

Трёхкомнатные квартиры, как и в двух предыдущих случаях, также больше всего подорожали в Калининграде — на 8,6%.

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