Какой сейчас курс доллара в России: что с евро и юанем, прогнозы экспертов

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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 21 июня, в размере 85,4176 рубля, курс евро — 91,4543 рубля, а курс юаня — 11,5185 рубля. Что ждет российскую валюту в ближайшее время, вырастет ли доллар?

Что будет с рублем и юанем в ближайшее время

Финансовый эксперт кандидат экономических наук Владимир Григорьев уверен, что нынешнее укрепление рубля по отношению к доллару, евро и юаню связано с большим поступлением валюты на российский рынок в мае, но долго не продлится.

«Сейчас просто она поступает с большой задержкой в страну по понятным причинам, из-за санкций. В связи с этим у нас нет равномерного поступления валюты. Вот в мае было большое поступление валюты, которое еще ощущается. Плюс есть определенное замедление роста импорта. Это приводит к тому, что у нас снижается спрос на иностранную валюту на рынке, в том числе и на юань. Это вот единственная причина снижения спроса», — объяснил экономист в беседе с Lenta.ru.

Григорьев отметил, что китайская валюта не может опуститься ниже 10,5 рубля, а ее падение на рынке можно объяснить тем, что юань в достаточном количестве присутствует на российском рынке.

«Эти факторы обуславливают то, что происходит снижение: поступление валюты в достаточном количестве и снижение интереса со стороны потенциальных покупателей, импортеров прежде всего», — резюмировал специалист.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» доцент экономического факультета МГУ Антон Табах заявил, что в конце июля российская валюта, скорее всего, вновь ослабеет и будет торговаться в районе 90 рублей за доллар.

«Пока укрепление рубля выглядит как техническое — рынок подстраивается под новые условия. То есть к тому, что на бирже остался юань, а доллары и евро — только на внебиржевых площадках. Плюс закладываются повышенные транзакционные издержки, и начинается налоговый период. Новых фундаментальных поводов для резкого укрепления рубля нет. Поэтому фундаментально курс рубля где был, примерно там же и останется, а в моменте поукрепляется из-за подстройки рынка и налогового периода. Потом он отскочит обратно, и к концу июля мы вполне можем снова увидеть курс около 90 рублей за доллар», — отметил он в комментарии для «Российской газеты».

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Укрепится ли рубль до конца 2024 года

Глава Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предположил, что к концу 2024 года доллар может приблизиться к отметке в 100 рублей.

«Мне кажется, что общая тенденция будет к ослаблению рубля до конца года и доллар пойдет ближе к 100. Потому что сильный рубль — это удар по бюджету и экспортерам», — сказал он в беседе с изданием «Москва 24».

Эксперт считает, что нынешнее падение доллара никак не повлияет на дальнейшее укрепление рубля.

«Действительно, доллар упал. Но это просто коррекция, потому что Центробанк сегодня находится в некоторой неопределенности в связи с санкциями, наложенными на Московскую Биржу. Я думаю, что все это постепенно за полторы недели успокоится и мы вернемся в обычный тренд, который был месяц-два назад. Будем гулять где-то вокруг 90 рублей за доллар, причем вверх-вниз», — подчеркнул Остапкович.

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