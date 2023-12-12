Какой сейчас курс доллара в РФ: прогнозы экспертов, что будет с рублем Зельцер заявил, что курс доллара на этой неделе вернется к отметке 90 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи во вторник, 12 декабря, вырос на 15,75 копейки и составил 90,85 рубля, а евро снизился на 8,25 копейки и составил 97,62 рубля. Что будет с российской валютой в ближайшее время?

Что будет с рублем на этой неделе

По мнению эксперта «БКС Экспресс» Михаила Зельцера, российская валюта вернется к отметке 90 рублей за доллар ближе к концу недели, потому что этому фактору может поспособствовать пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая состоится 14 декабря.

«В четверг состоится пресс-конференция президента Владимира Путина, и указ о продаже экспортной выручки под контролем Росфинмониторинга никто не отменял. В пятницу ЦБ будет решать по ставке, в целом жесткая ДКП играет за нацвалюту страны. Поэтому есть значительная вероятность возвращения доллара поближе к 90 уже к концу недели», — предположил специалист.

Зельцер пояснил, что курс доллара в начале декабря показывал хорошую динамику, но «атаку на рубль отбили».

«В общем, этап восстановления рубля после сильной девальвации завершился еще в ноябре ниже 88 за доллар США — помогли жесткая ДКП ЦБ и возврат нормативов репатриации выручки экспортеров», — заявил экономист.

Будет ли доллар стоить 200 рублей в 2024 году

Начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий считает, что в следующем году доллар может вновь может преодолеть отметку в 100 рублей, несмотря на динамику стабилизации российской валюты.

«Можно предположить, что в 2024 году стабилизация рубля продолжится. Также в следующем году более вероятно сохранение тенденции ослабления рубля», — сказал эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его мнению, доллар в следующем году не дойдет до отметки 200 рублей.

«С достаточно высокой степенью уверенности можно ожидать, что в 2024 году вновь будет пробит уровень 100 рублей за доллар. Достижение в следующем году уровня 200 рублей за доллар маловероятно», — уточнил он в комментарии РИА Новости.

Финансовый эксперт, инвестор, партнер Barclay Financ Азам Ходжаев в беседе с «Известиями» отметил, что в 2024 году курс российской валюты по отношению к американской будет относительно стабилен и прогнозируется в районе 80–90 рублей за доллар.

«Во-первых, Россия продемонстрировала способность адаптироваться к международным санкциям и укрепить свою экономику за счет внутреннего производства. Второе — переориентация на торговые связи с азиатскими странами помогает уменьшить зависимость от Запада и обеспечивает стабильность внешнеторгового баланса», — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что мировые экономика и политика могут сыграть свою роль в ослаблении национальной валюты, но курс доллара навряд ли преодолеет отметку в 100 рублей.

«Ожидаемые колебания — в пределах 80–90 рублей за доллар. Учитывая текущее повышение роли малого бизнеса и распространение краудлендинга как инструмента финансирования, можно ожидать улучшения экономической ситуации в стране», — резюмировал Ходжаев.

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