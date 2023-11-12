Советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров считает, что рубль успешно укрепился на прошедшей неделе, но исчерпал позитивный импульс. Что будет с российской валютой и долларом?
Что сейчас с курсом доллара
Официальный курс доллара, установленный Центробанком России на 12 ноября, составляет 92,0535 рубля, официальный курс евро — 98,3155 рубля.
По мнению Федорова, за прошедшую неделю рубль успешно укрепился, но динамика показывает, что скоро ситуация изменится.
«Российская валюта показала еще одно еженедельное укрепление по отношению к доллару, евро и юаню. Однако импульс, который придал ей указ президента о репатриации и продажи части валютной выручки компаниями-экспортерами, вероятно, исчерпал себя. Это прослеживается по динамике еженедельных закрытий», — пояснил эксперт, сообщает «Свободная Пресса».
Экономист считает, что укрепление рубля прекратится на следующей неделе и он останется примерно на тех же отметках, как и сейчас.
«В принципе, относительно евро и юаня замедление было видно уже по итогам прошлой недели. На мой взгляд, такая динамика свидетельствует о том, что рубль приближается к границам своего укрепления относительно доллара, евро и юаня. Думаю, на неделе с 13 по 17 ноября мы будем наблюдать его колебание в достаточно узком диапазоне вокруг достигнутых значений: 92−93 — к американской валюте, 98−99 — к европейской и 12−13 — к китайской», — заявил Федеров.
Что будет с рублем в 2024 году
Финансовый аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов пояснил, что в следующем году российская валюта будет плавно укрепляться по отношению к доллару и юаню.
«В нашем базовом прогнозе мы ожидаем, что рубль укрепится до уровня 88 рублей за доллар по итогам 2024 года. К юаню укрепление будет несколько сильнее, мы ожидаем ослабления юаня к доллару», — рассказал он «Известиям».
Факторы, которые негативно могут сказаться на курсе рубля, — это расширение западных санкций, конфликты на Ближнем Востоке и Украине, пояснил эксперт. При этом долгое развитие палестино-израильского конфликта и потенциальное вовлечение в него новых участников для курса рубля является потенциально положительным фактором, потому что стоимость нефти будет держаться на высоком уровне, уверен Трифонов.
В инвестиционной компании «Цифра брокер» прогнозируют, что в следующем году доллар будет стоить в районе 90–110 рублей.
«Для российских экспортеров укрепление рубля к иностранным валютам оказывает умеренно негативное воздействие, в то время как для бизнеса, ориентированного на внутренний рынок, укрепление рубля, наоборот, позитивно, — пояснила аналитик «Цифры брокер» Наталия Пырьева.
Она подчеркивает, что негативно на рубль также может сказаться экономический конфликт Китая и США.
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