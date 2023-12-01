Какой сейчас курс доллара в РФ: что будет с рублем в декабре, прогнозы Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 2 декабря

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Банк России установил на 2-4 декабря официальный курс доллара на уровне 89,7619 рублей, а официальный курс евро повышен на 1 рубль 3 копейки, до 97,9126 рублей. Что будет с российской валютой в декабре?

Сколько будет стоить доллар в декабре

Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев предполагает, что время ослабления российской валюты прошло, и осенняя сессия показала, что рубль будет укрепляться. По его словам, в этом большую роль сыграло повышение цен на нефть, увеличение ключевой ставки ЦБ РФ до 15%, а также обязательства по продаже валютной выручки экспортерами.

Соболев считает, что в декабре доллар будет торговаться в диапазоне 93,5–95 рублей.

«Фаза ослабления рубля завершилась в августе 2023 года на уровнях 101,75, 111,4, 13,96 рубля за доллар, евро и юань соответственно. После этого негативные факторы были отыграны, а монетарная политика Банка России по повышению ставки привела к укреплению российской национальной валюты», — заявил он «Известиям».

Бывший финансовый омбудсмен при Ассоциации российских банков Павел Медведев в беседе с NEWS.ru отметил роль главы Центробанка Эльвиры Набиуллинной, которая буквально спасла российский экономический сектор от западных санкций в 2022 и 2023 годах.

«Ее проклинают за ключевую ставку в 15%. Мол, как же так, это же ведет к повышению стоимости заимствованных средств и остановке развития экономики. А альтернатива какая? Позволить инфляции выскочить за 25%?», — пояснил он.

Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард заявил, что в декабре доллар будет стоить в районе 87 рублей, поскольку репатриация валютной выручки продолжит создавать дополнительный навес ликвидности на рынке, что также поддержит рубль.

«Несмотря на то что я не ожидаю дальнейшего ужесточения ДКП со стороны Банка России на декабрьском заседании, я считаю, что на котировку USD/RUB окажут свое влияние заявления со стороны ФРС по вопросам ставки в США. Отказ от дальнейшего повышения ставки на фоне снижения инфляционных рисков в США может привести к продолжению тренда на ослабление доллара США к мировым валютам, где пик цикла ужесточения ДКП еще не наступил, прежде всего в ЕС и Великобритании», — уверен аналитик.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему курс доллара вернулся к отметке в 90 рублей

Главный экономист Альфа банка Наталия Орлов объяснила, что курс доллара вернулся к отметке в 90 рублей после заседания ОПЕК+, где было принято решение о сокращении добычи нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки в начале следующего года.

«Решение вроде бы совпадало с ожиданиями рынка, но, с другой стороны, на более длинном горизонте у рынка сейчас нет дополнительных базовых новостей, на которые он мог бы ориентироваться. Кажется, что решение ОПЕК не вытолкнуло цены на какие-то высокие уровни, а было в рамках ожиданий», — рассказала она изданию Lenta.ru.

При этом главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев уверен, что действия ОПЕК+ положительно скажутся на российской валюте в ближайшем будущем.

«Решение ОПЕК+ поддержит экспортные доходы России и приток валютной выручки, что является позитивным для курса рубля и инфляции. Сохранение экспортных доходов поддержит российскую экономику, прибыли нефтяных компаний и связанных с ними секторов, поддержит занятость и доходы граждан», — подчеркнул аналитик в разговоре с «Газетой.Ru».

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