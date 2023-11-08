Какой сейчас курс доллара в РФ: что будет с рублем дальше, мнение экспертов Экономист Кульбака заявил, что рубль ждет ослабление в долгосрочной перспективе

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Кандидат экономических наук Николай Кульбака в комментарии изданию Lenta.ru заявил, что в долгосрочной перспективе рубль, скорее всего, будет ослабляться. Что сейчас с курсом доллара в России, какие прогнозы экспертов?

Почему сложно спрогнозировать курс рубля

По словам Кульбаки, прогнозирование курса на краткосрочный период является «утопической вещью», потому что зависит от большого количества различных факторов.

«Спрос на валюту невозможно прогнозировать, потому что он от большого количества факторов зависит, и предложение валюты невозможно понять, потому что мы не знаем ни как будет экспорт двигаться, ни как будет санкционная политика развиваться, поэтому прогнозирование курса, к сожалению, немножечко утопическая вещь», — заявил Кульбака.

В долгосрочном периоде предсказать курс проще, поскольку он определяется уровнем инфляции в стране и производительностью труда, поэтому в дальнейшей перспективе стоит ожидать ослабления курса рубля, считает кандидат экономических наук.

«От ослабления никуда не деться, поскольку инфляция у нас выше, чем в Европе и Америке, и так будет продолжаться еще очень долго, и производительность труда у нас существенно ниже, чем в Европе и Америке», — объяснил эксперт.

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Какой курс сейчас, что будет дальше с рублем

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 1 копейку и составил 97,27 рубля.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко предполагает, что сильного укрепления рубля в ближайшей перспективе не будет. Он пояснил, что на курсе рубля сейчас благоприятно сказывается повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Российская валюта также стабилизировалась благодаря повышению цен на нефть и от требований об обязательной продаже крупнейшими компаниями части экспортной выручки.

«При этом отметим, что слишком сильного укрепления российской валюты не стоит ждать. На данный момент для этого нет предпосылок, и подобное не отвечает интересам бюджетной политики», — заявил Тимошенко.

Инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова считает, что курс доллара в ноябре может опуститься до 86-87 рублей, если будет наблюдаться позитивная для российской валюты динамика.

«Поэтому, если граждане хотят сохранить денежные средства, в данный момент не стоит покупать валюту, выгоднее будет разместить денежные средства в рублях на вклад под 15% годовых», — дала совет эксперт, сообщает «Свободная Пресса».

В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф уверен, что сейчас фундаментальный курс — 85–90 рублей за доллар.

«Фундаментальный курс рубля находится в пределах 85–90 рублей, поэтому где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться, ну, 90 плюс-минус. У нас нет ожидания, что он сильно от этих уровней уйдет куда-то», — заявил он.

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