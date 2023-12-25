Какой сейчас курс доллара и евро в РФ: что будет с рублем в январе, прогноз Курс евро впервые с 20 октября поднялся выше 102 рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс евро на Московской Бирже сегодня поднялся до 102 рублей впервые с 20 октября, а курс доллара сейчас составляется 92 рубля. Что будет с российской валютой в январе 2024 года?

Каким будет курс рубля в начале 2024 года

Финансовый аналитик Константин Церазов рассказал, что курс рубля к доллару, евро и юаню в начале года, скорее всего, будет колебаться в широких диапазонах 88–95, 97–105 и 12,25–13,25 соответственно.

«В ближайшие месяцы валютные курсы, скорее всего, будут довольно волатильными и не выйдут за рамки текущих коридоров», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По его мнению, во втором квартале российская валюта может ослабнуть, если в апреле 2024 года не будет продлен срок действия указа об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами. Для предотвращения новой волны ослабления рубля потребуются либо дальнейшие меры по обязательной продаже валюты, либо значительное ограничение импорта, уверен Церазов.

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич считает, что сегодня, 25 декабря, будет пик налоговых выплат, что благоприятно скажется на курсе российской валюты. По его мнению, в январе доллар будет стоить в районе 85–90 рублей.

«Если же говорить о динамике рубля в начале года, то в текущий момент мы видим возможности для полноценного закрепления пары доллар/рубль в диапазоне 85−90 рублей, чему может поспособствовать дальнейшее восстановление цен на нефть, а также традиционное снижение потребительской активности в начале года, что скажется на спросе на импортные товары и, соответственно, на иностранные валюты», — сказал он в комментарии «Свободной Прессе».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с курсом евро в 2024 году

Вице-президент компании «Золотая Плата», эксперт финансовых рынков, рынка драгоценных металлов Алексей Вязовский предположил, что после новогодних праздников курс евро будет находиться в районе 110 рублей.

«Скорее всего, весь 2024 год мы будем наблюдать кризис с оплатой по внешнеторговым обязательствам, ухудшение платежного баланса. Власти к этому готовятся и морально готовят население. По нашим прогнозам, после окончания периода налоговых платежей новый год может начаться с падения рубля к доллару и евро. Ориентиры видятся такими: 100 рублей в паре к доллару и 110 к евро», — заявил экономист «Свободной Прессе».

Стоит ли сейчас покупать валюту

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru сообщил, что для покупки валюты лучше дождаться окончания праздников и только потом стоит заняться этим вопросом.

По мнению аналитика, в первые дни нового года рынок торгов может быть достаточно узким, что вызовет колебания курса.

«Крайне не рекомендую покупать валюту во время новогодних праздников. Ведь в праздничные дни торги если и есть, то рынок очень узкий. Следствием чего могут стать резкие колебания курса. Так, банки могут резко увеличивать „маржу“ как в банкоматах, так и в мобильных приложениях», — объяснил эксперт.

Читайте также:

Какой сейчас курс доллара в РФ: что с ним будет до конца года, прогнозы

Евро заступил за 101: как растут валюты, почему, что происходит с рублем

Экономист назвала способы избежать резкого роста цен