Какой курс доллара сейчас в России: будет ли он стоить 100 рублей в ноябре Курс доллара на Московской Бирже опустился до 92,22 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара опустился до 92,22 рубля, потеряв 20 копеек, а курс евро снизился до 98,89 рубля (минус 5 копеек), следует из данных Московской Биржи. Какой прогноз дают эксперты?

Что сказал глава Минфина Силуанов о курсе рубля

Министр финансов России Антон Силуанов, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», заявил, что главная задача российских властей — сделать колебания курса доллара предсказуемыми для населения и бизнеса.

«Наша задача (властей. — NEWS.ru) — я всегда говорю, может быть, кому-то не нравится — сделать так, чтобы эти колебания были предсказуемы для людей, для наших предпринимателей, которые торгуют с внешним миром, покупают и продают товары. Потому что это все влияет на бизнес, все это влияет на цены, все это в конечном счете влияет и на зарплату», — подчеркнул он.

Глава Минфина отметил, что сейчас российская валюта довольно стабильна, поэтому в ближайшее время она будет находиться примерно в нынешних параметрах.

«Мы видим, что курс сейчас стабилизировался. Мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться. Поэтому бюджетное правило, бюджетная устойчивость, контроль за операциями агентов внешнеэкономической деятельности — все это влияет на курс», — пояснил министр.

Также Силуанов призвал россиян обращать меньше внимания на курс доллара.

«Наша задача сейчас в том, чтобы меньше обращать внимания. Не обращать внимание нельзя, мы все реалисты. У нас значительные объемы товаров, продукции, услуг получаем в валюте — импорт товаров», — сказал глава Минфина.

Приблизится ли доллар к отметке в 100 рублей в ноябре

Финансовый аналитик Артем Деев в беседе с RG.RU заявил, что в ближайшее время рубль будет укрепляться благодаря стабильному росту ВВП России, нормализации внешнеторгового баланса и повышению ключевой ставки ЦБ РФ до 15%. По мнению эксперта, на этой неделе доллар будет стоить в районе 92 рублей, а евро в районе 97 рублей.

«В целом за ноябрь доллар не приблизится к отметке в 100 рублей, а евро будет колебаться вокруг нее, но значительно выше не пойдет», — отметил экономист.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов уверен, что рубль укрепляется за счет введенной обязательной продажи валютной выручки экспортерами. По его мнению, на курс национальной валюты способен повлиять палестино-израильский конфликт, поскольку он может возобновить рост стоимости нефти.

«Российская экономика в четвертом квартале 2023 года находится на подъеме, в то время как экономика США показывает медленные темпы роста, а экономика еврозоны стагнирует. И этот фактор тоже наверняка будет закладываться в курс рубля», — обратил внимание эксперт.

Ближе к концу ноября рубль может получить хорошую поддержку благодаря налоговому периоду, объяснил Антонов. По его мнению, главной проблемой для российской валюты являются новые экономические санкции, но они оказывают гораздо менее сильное влияние на рубль, чем обязательная продажа валютной выручки.

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