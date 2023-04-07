Доллар и евро продолжают ставить новые рекорды, заставляя россиян пристально следить за курсом рубля.

7 апреля американский доллар пробил планку в 83 рубля. Накануне он впервые с апреля 2022-го превысил отметку в 80 рублей — до 81,03 рубля на МосБирже, при этом евро добрался до отметки 89,05 рубля за единицу. В обменных пунктах Москвы европейскую валюту продавали выше 100 рублей. О причинах резкого ослабления рубля и прогнозах экспертов по дальнейшему курсу валют мы рассказывали здесь.

Фоторепортеры NEWS.ru побывали в пунктах обмена валюты в Москве и узнали, какой курс доллара и евро установлен в отделениях крупнейших банков страны.

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Курс в отделении Росбанка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс в отделении Росбанка

Курс в отделении Банка Уралсиб

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс в отделении Банка Уралсиб

Курс в отделении Норвикбанка

Фото: NEWS.ru

Курс в отделении Норвикбанка

Курс в отделении Сбербанка

Фото: NEWS.ru

Курс в отделении Сбербанка

Курс в отделении Нового Московского Банка

Фото: NEWS.ru

Курс в отделении Нового Московского Банка

Курс в отделении Юникредитбанка

Фото: NEWS.ru

Курс в отделении Юникредитбанка

Курс в отделении Банка Кошелев

Фото: NEWS.ru

Курс в отделении Банка Кошелев

Курс в отделении ФОРА БАНКА

Фото: NEWS.ru

Курс в отделении ФОРА БАНКА

Курс в отделении ВТБ

Фото: NEWS.ru

Курс в отделении ВТБ

Курс в отделении Банка Авангард

Фото: NEWS.ru

Курс в отделении Банка Авангард

Курс в отделении Сити Банка

Фото: NEWS.ru

Курс в отделении Сити Банка

Курс в отделении СМП Банка

Фото: NEWS.ru

Курс в отделении СМП Банка