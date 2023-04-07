Какой курс доллара и евро на самом деле. Фото из обменников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Доллар и евро продолжают ставить новые рекорды, заставляя россиян пристально следить за курсом рубля.

7 апреля американский доллар пробил планку в 83 рубля. Накануне он впервые с апреля 2022-го превысил отметку в 80 рублей — до 81,03 рубля на МосБирже, при этом евро добрался до отметки 89,05 рубля за единицу. В обменных пунктах Москвы европейскую валюту продавали выше 100 рублей. О причинах резкого ослабления рубля и прогнозах экспертов по дальнейшему курсу валют мы рассказывали здесь.

Фоторепортеры NEWS.ru побывали в пунктах обмена валюты в Москве и узнали, какой курс доллара и евро установлен в отделениях крупнейших банков страны.

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