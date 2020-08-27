Какое жильё признают аварийным, и куда расселят граждан

Правительство направит в госкорпорацию «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в качестве имущественного взноса 50 млрд рублей. Об этом NEWS.ru сообщила пресс-секретарь министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ольга Фролова.

Благодаря этому будет увеличен объём расселения аварийного жилья в 2021-2022 годах. Единственное — остаётся нерешённым важный вопрос, почему наше правительство не беспокоиться об аварийном жилье в сельских местностях, которое не подпадает под понятие «многоквартирный дом».

На выделенные решением кабмина средства, по словам Фроловой, с учётом софинансирования регионов планируется расселить дополнительно одну 1 млн 160 тысяч кв.м аварийного жилья в срок до 1 июля 2022 года.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

А теперь — к сухой статистике. Размер жилищного фонда в РФ в настоящее время превышает 3,6 млрд кв.м, при этом объём аварийного жилья — 25,5 млн кв.м. И эта цифра меняется, так в структуре жилфонда РФ более 30% составляют дома, построенные до 1970 года.

Больше всего аварийного жилья (более 4,0% от общей доли жилфонда) в отдаленных регионах России — Республике Саха (Якутия), Ямало-Ненецком АО, Ненецком АО и Сахалинской области. В целом, в 25 регионах страны доля такого жилья составляет 1% и выше (при среднероссийском показателе 0,7%). В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» до конца 2024 года должно быть расселено 9,54 млн кв.м аварийного жилья. На эти цели из федерального бюджета в рамках нацпроекта предусмотрено более 35 млрд рублей ежегодно. Но для того, чтобы обновить дома по всей стране нужно гораздо больше и времени, и средств, замечает директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина.

Программы по переселению людей из аварийного фонда идут уже давно, но проблема так и не решена. Заключается она в том, что в региональных бюджетах нет достаточных средств для полной ликвидации ветхого жилья, а частным инвесторам это невыгодно. Именно поэтому многочисленные планы по сносу аварийного жилья систематически не выполняются. Ирина Ильина директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ

Если же исходить из сегодняшних (плановых) программ, то для успешного решения проблемы аварийного жилья потребуется 10-12 лет, добавляет Ильина. Средств — соответственно, тоже значительно больше (примерно 1,2 трлн). И решить эту проблему можно за счёт дополнительного источника финансирования из федерального бюджета или Фонда национального благосостояния.

Кроме того, власти могут создать специальный банк, который будет выдавать кредиты для нового строительства под низкий процент, привлекательный для региональных застройщиков, — сказала директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ.

Конечно же, вопрос расселения аварийного жилья поднимается ежегодно. В том же 2019 году были переселены 57,8 тыс. человек (план — 67 192 чел) из 946,7 тыс. кв.м (план — 1,078 млн кв.м) аварийного жилья. В среднем на одного переселенного пришлось 16,4 кв.м аварийного жилья. Всего же по программе до 2024 года планируется переселить более миллиона жителей. В программу переселения, которая рассчитана до 2024 года, внесены объекты, признанные непригодными для проживания до 01.01.2017 года, но его количество к концу программы снова увеличится, объясняет доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Вопрос в том, в какой форме будет предоставляться дополнительное финансирование, то есть сам механизм? В 2020 году часть средств была направлена на частичную денежную компенсацию собственникам квартир в аварийном доме затрат на оплату процентной ставки по ипотечному кредиту (но не более ключевой ставки за пользование кредитными средствами, которые использованы на покупку жилплощади), субсидии на покупку другого жилья. Сохранится ли этот порядок в 2021 году — пока неизвестно. Ольга Лебединская доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова

Ну а если встать с чиновничьих кресел и спустится в реальность, то расселить весь комплекс аварийного жилья в одночасье не представляется возможным, так как людей в любом случае нужно будет куда-то переселять, то есть возводить новые дома, что занимает отнюдь не малый срок, указывает член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.

По факту темп строительства нового жилья определяется темпом строительства новых домов. Относительно темпов расселения то наибольший объём расселённых метров был зафиксирован в 2014-16 годах в связи с большим объёмом поступлений из федерального бюджета (порядка 130 млрд рублей). Однако в период с 2017 года и по настоящее время объёмы финансирования сокращаются в связи с расходованием средств на другие проекты (реновация в Москве и т.д.), однако не могут не радовать цифры заложенные в бюджете на 2022 — 2025 года (порядка 330 млрд) — таким образом исходя из статистики вопрос с расселением вероятно удастся полностью разрешить к 2025 году, но при условии сохранения объёмов и темпов финансирования. Дмитрий Уваров член Ассоциации юристов России член Ассоциации юристов России

Но кроме всех прочих проблем, существует ещё и сложность в определении аварийности и смешении ряда понятий: с теми объектами что морально устарели, приводят к не эффективному использованию городских земель, но при этом не аварийны, акцентирует аналитик рынка аренды, судебный эксперт и гендиректор федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева.

Жильцы сами оспаривают признание аварийности. Бюджеты огромные, и расселение ветхого фонда может затянуться на десятилетие, так как выселяют на периферию, и жильцы до последнего оспаривают это в судах. Нужен некий иной механизм, который основан не на признании ветхим или аварийным, а аналогичный реновации. Елена Андреева аналитик рынка аренды, судебный эксперт и гендиректор федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт» аналитик рынка аренды, судебный эксперт и гендиректор федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт»

Более оптимистичен опрошенный нами представитель исполнительной власти. На взгляд мэра города Лебедянь (Липецкая область) Алексея Хрипченко, всё аварийное жильё в стране в ближайшие годы расселить вполне реально.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Могу утверждать это основываясь на нашем примере. Если не реально — значит дело в плохих мэрах, их надо просто выгонять. Денег на это в целом хватает сегодня, если, конечно, всё грамотно и толково делать. 1 квадратный метр по расселению аварийного жилья стоит сейчас почти 34 тысячи рублей. За эти деньги также и выкупается у людей аварийное жильё, в случае, если они отказываются от расселения. Подрядчики есть — им просто нужно давать заказы. Алексей Хрипченко мэр города Лебедянь (Липецкая область) мэр города Лебедянь (Липецкая область)

Возможно ускорению общего процесса расселения «аварийки» будет способствовать новый законопроект, касающийся создания единого реестра нуждающихся в жилье, рассказала NEWS.ru исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Это — своеобразный единый фонд социального использования жилья и распределения жилищных субсидий. Там, где нет возможности построить жильё мы должны дать возможность людям снять квартиры. Оплачивать компенсационную аренду. Это нужно для того, чтобы начать расселять людей. Свои новеллы мы уже направили в Совфед и Минстрой. Возможно эту инициативу нам удастся реализовать при поддержке общественных обсуждений. Светлана Разворотнева исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»

Но всё же странно сегодня другое, что жильё под расселение продолжают строить в тех городах России и уголках её, где нет перспективы для дальнейшего продолжения проживания, считает Разворотнева.

Это проблема того, что федеральный проект сформирован не достаточно эффективно. Мы ошибочно продолжаем отдавать жильё в собственность, что гораздо дороже. Огромное софинансирование. Всё это вместо того, чтобы обеспечить скорое обеспечение крыши над головой. Из-за этой неповоротливости нет стимулов привлекать бизнес к решению задач расселения людей из аварийного жилья, — сказала Разворотнева.

Кроме того, сегодня в стране всё еще остаётся нерешённым важный вопрос, почему наше правительство не беспокоиться об аварийном жилье в сельских местностях, которое не подпадает под понятие «многоквартирный дом». А ведь это и вопрос равенства прав между жителями деревень и сёл и жильцами многоквартирных домов в городах. И эта проблема требует, по мнению автора данной статьи, отдельно рассмотрения на законодательном уровне. А пока аварийным может быть признан дом, состоящий более чем из четырёх квартир.