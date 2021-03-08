Как увеличить будущую пенсию на 40%

Один из малоизвестных способов накопить на пенсию — корпоративные пенсионные программы. Эксперты напоминают: корпоративная пенсия — не замена обычной, а лишь дополнение к ней. А вот каким может стать это дополнение, зависит от целого ряда условий. Прибавка к госпенсии может составить в среднем 40–45%. NEWS.ru выяснил, так ли уж выгодны корпоративные программы и, что немаловажно, кому из россиян они сегодня доступны.

Корпоративная пенсия — один из видов негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Система корпоративных пенсий начала действовать ещё в 90-е годы. Тогда негосударственные пенсионные фонды действовали, как правило, при крупных компаниях — нефтегазовых, энергетических, транспортных. Их главной задачей было обеспечить пенсиями собственных сотрудников. Затем более успешные из них стали расширять свою деятельность, активно привлекая новых вкладчиков со стороны.

Главный плюс корпоративной пенсии заключается в том, что работник не лишается госпенсии, а получает прибавку к доходам в старости. Согласно последним опросам, 84% россиян хотели бы (и не удивительно) получать корпоративную пенсию. И опять же, согласно опросам, лишь 3% наших соотечественников участвуют в корпоративных программах. Для сравнения: в Финляндии, Швейцарии, Норвегии участниками программы корпоративных пенсий являются 70–80% граждан.

Всё дело в том, что в России далеко не все компании включают пенсионные программы в социальный пакет работников. Как правило, это делают крупные отраслевые предприятия, естественные монополии, банки. Зачастую именно они имеют свои пенсионные фонды, с которыми и заключаются договоры на обслуживание пенсионных программ. Последние для них являются, в первую очередь, инструментом кадровой политики, возможностью не только привлечь хороших специалистов, но и удержать их в компании.

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Существует два типа финансирования корпоративных пенсионных программ. В первом случае взносы на пенсию платит исключительно работодатель, а сотрудник получает их при соблюдении определённых условий, например, работе в компании не менее пяти лет. Во втором случае наряду с работодателем работник формирует пенсионные накопления за свой счёт. Это так называемые паритетные взносы. При увольнении человека до выхода на пенсию его собственные накопления и инвестиционный доход остаются за ним, а вот взносы работодателя в этом случае, скорее всего, «сгорят».

Сама по себе идея корпоративной пенсии очень хороша, ведь основной упор делается на формирование пенсии как частного капитала, замечает заместитель декана экономического факультета РУДН Григорьева Елена.

В России все попытки государства сподвигнуть россиян самим формировать свой пенсионной фонд ни к чему не привели по причине низкого уровня доходов населения. У людей нет достаточного дохода, чтобы отложить и накопить деньги на какие-то бытовые нужды, не говоря уже про старость. Елена Григорьева замдекана экономического факультета РУДН замдекана экономического факультета РУДН

Корпоративная пенсия предполагает, что организация будет отчислять средства в фонды социальной помощи, медицинского страхования и др., но ещё и в Пенсионный фонд, тем самым формируя пенсионный капитал для своего работника.

Накопление пенсионного капитала будет происходить опосредованно, и финансовая нагрузка ляжет не на самого работника, а на компанию, — поясняет эксперт.

Но это в том случае, когда взносы в НПФ перечисляет непосредственно работодатель. Условия программы каждая компания определяет индивидуально, единых стандартов нет. Размер будущей прибавки к пенсии может зависеть от стажа и отчислений будущего пенсионера и в итоге — от суммы накоплений, которая будет сформирована на счёте к моменту выхода работника на пенсию.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Как показывает зарубежный опыт, основной доход после выхода на пенсию у жителей ведущих стран с рыночной экономикой формируется за счёт корпоративных пенсий и частных пенсионных накоплений. В России корпоративная пенсия может стать доступна россиянам при условии её закрепления на законодательном уровне, считает Григорьева. Правда, как это восприняли бы компании — уже другой вопрос.

Главный плюс корпоративных пенсионных программ — эффективное мотивирование работника — откладывать на свою дополнительную пенсию при поддержке работодателя, возможность к моменту завершения трудовой деятельности получить существенную прибавку к государственной пенсии, рассказывает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов. Какой будет это прибавка, завит от условий формирования негосударственных пенсий по этим программам, продолжительности периода осуществления пенсионных взносов в пользу работника и успешности инвестирования средств, поясняет он.

По нашим оценкам, произведённым по итогам 2019 года, наличие негосударственной пенсии в среднем увеличивает доход пенсионера на 27% (согласно консервативной оценке на основании данных опроса по выплачиваемым пенсиям в целом). При этом стоит отметить, что для вновь назначаемых пенсий увеличение дохода в среднем может составлять 40–45%. Константин Угрюмов глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

По словам адвоката Геннадия Нефёдовского, корпоративные пенсионные программы нацелены на удержание среднего «нужного» звена без увеличения заработной платы. С одной стороны, они могут стать эффективным инструментом стимулирования сотрудников и формирования пенсионных накоплений, а с другой — оказаться лишь «красивым фантиком».

Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году почти у всех фондов НАПФ имелись клиенты по корпоративным пенсионным программам. По словам Константина Угрюмова, сегодня участниками программ корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения (КНПО) являются более 3 млн человек, из которых около 1,1 млн уже получают негосударственную пенсию.

Вместе с тем эксперты признают: рядовым россиянам более доступны индивидуальные пенсионные программы (ИНПО), которые активно развиваются с 2017 года. К началу 2020 года участниками таких программ фондов НАПФ являлись 1,8 млн человек. При этом количество участников индивидуальных программ на стадии накопления почти сравнялось с числом участников корпоративных программ, накапливающих средства (1,77 и 1,9 млн человек соответственно).

Интересно, что индивидуальными программами больше интересуются представительницы прекрасного пола. Напротив, среди участников корпоративных программ мужчин в 1,5 раза больше, чем женщин. Это может объясняться не только структурой персонала в крупных организациях (в части корпоративного НПО), но и поведенческими характеристикам — отношением к личным финансам, сбережениями и т.п.

Женщины чаще беспокоятся о своём здоровье, более эффективно заботятся о нём, чаще задумываются о личных долгосрочных перспективах в этой части. Аналогичная картина наблюдается и по отношению к пенсиям и прочим источникам дохода, определяющим качество жизни после выхода на пенсию, поясняет Угрюмов.