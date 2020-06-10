Российские банки на фоне пандемии коронавируса в мае получили рекордно низкую прибыль — на уровне 500 млн рублей. Об этом в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Каковы последствия этого для россиян и экономики в целом? Не начнётся ли в ближайшее время разорение многих банков? Опрошенные эксперты успокаивают — это пока ещё не знамение банковского кризиса.

По итогам пяти месяцев банки показали чистую прибыль 561 млрд рублей, заявила Набиуллина.

Конечно, большая часть была получена в первые три месяца, когда влияние эпидемии ещё было ограничено, но затем мы стали фиксировать падение прибыли. В мае она была рекордно низкой — 0,5 млрд рублей, — сказала глава ЦБ.

Согласно данным за апрель 2020 года, чистая прибыль банков РФ снизилась по сравнению с мартом более чем в шесть раз, до 32 млрд рублей. Сокращение в значительной степени обусловлено отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на фоне укрепления курса рубля в апреле, отмечал ранее ЦБ РФ. По итогам 2019 года прибыль российского банковского сектора увеличилась по сравнению с предыдущим годом в полтора раза и составила 2 трлн рублей.

Как сообщила Набиуллина, уровень долговой нагрузки россиян практически достиг 11% (объём обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов).

Уровень долговой нагрузки почти достиг 11%, но качество кредитов нормальное, — сказала она.

Влияние кризиса с очевидностью проявится во всех сферах экономики, просто у банков это стало заметно раньше, чем в других секторах экономики. Комиссионные доходы банков (платежи, карты и т. д.) не слишком пострадали от кризиса, но рост кредитного портфеля практически остановился, и это не могло не сказаться на финансовых результатах, говорит заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Константин Корищенко.

Важно понимать, что это временное явление, жизнь постепенно возвращается в нормальнее русло и банковский бизнес восстановится вместе с ней. Ни о каком банковском кризисе речи не идёт. Константин Корищенко экс-зампред ЦБ РФ и завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС экс-зампред ЦБ РФ и завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС

Непосредственных последствий пока ждать не приходится, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Резкое падение прибыльности банковской системы — вполне ожидавшийся результат остановки работы значительной части экономики страны в апреле-мае, досоздания резервов банками и ухудшения платёжной дисциплины части заёмщиков, отмечает эксперт.

Банковский сектор в целом способен пережить достаточно существенный убыток в 2020 году без значительного ухудшения показателей достаточности капитала, поскольку сокращение произойдёт и в части взвешенных по риску активов. Александр Проклов старший управляющий директор рейтингового агентства НКР старший управляющий директор рейтингового агентства НКР

Тем не менее, продолжает Проклов, многие банки с высокорискованной моделью бизнеса и низким запасом по капиталу могут сами оказаться в зоне риска и испытать проблемы. Однако полноценным банковским кризисом это не грозит, поскольку речь не идёт о крупнейших банках, проблемы которых могли бы оказать влияние на экономику в целом.

Скорее, мы говорим о средних и малых банках, не имеющих, помимо прочего, сильных в финансовом отношении акционеров, которые могли бы эти банки поддержать при необходимости, подчеркнул аналитик НКР.

Банковский кризис пока откладывается

Во-первых, банковская система России в текущий кризис вошла с достаточно сильными показателями, прибыль последних лет вполне может компенсировать ухудшение кредитных портфелей во втором квартале. Также стоит сказать, что за последнее десятилетие глобальная чистка банковской системы не оставила не только слабых звеньев, но усилила влияние и контроль государства в этом сегменте экономики. Так что на крупные убытки имеют право только банки с госучастием, но их просчёты государство вполне способно компенсировать очередными траншами поддержки.

Во-вторых, убытки банков от снижения качества кредитных портфелей мы увидим только в конце года, и если к этому моменту не разразится глобальный экономический кризис, то можно будет не принимать в расчёт текущие проблемы банковской системы и снижение прибыли.