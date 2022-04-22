Как у людей: кроссовер Chery Tiggo 8 Pro получил полный привод

Семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro до сегодняшнего дня был флагманом модельной гаммы Сhery в России. Он им и остался, только наконец-то получил самую долгожданную версию, о необходимости которой давно твердили все, кто рассматривал приобретение подобного автомобиля: в Россию привезли полноприводный вариант и назвали его Pro Max. Разбираемся, с кем новичку предстоит побороться за народную любовь.

Самый крупный и оснащённый кроссовер Chery в России получил мощный двухлитровый мотор и долгожданный полный привод, разработанный совместно с BorgWarner. Ранее топовый 8 Pro располагал запасом мощности в 186 л. с., теперь в Pro Max будут ставить уже 197-сильный турбомотор, и, по крайней мере по характеристикам, китайский кроссовер становится даже более привлекательным, чем любимый россиянами Skoda Kodiaq.

У чешского SUV бензиновые версии располагают максимум 180 «силами», при этом оснащены немецким преселективным «роботом» DSG, и у новинки от Chery заявлена аналогичная по конструкции коробка передач. Серьёзным преимуществом Skoda можно было бы назвать возможность купить более доступную 150-сильную версию с двигателем 1,4 TSI, но производство семейства Kodiaq для России на заводе «Группы ГАЗ» заморожено, официально о возобновлении не говорят (правда, ходят слухи, что к лету Volkswagen может заново запустить конвейер в России, если заработает новая схема логистики). Как итог — «живые» машины у дилеров пока есть, но цены — от 4 миллионов рублей за скромные версии.

Снаружи Tiggo 8 Pro Max можно отличить от ранее известных версий по новому оформлению решётки радиатора: она получила матовую окантовку. Мотор для топовой версии пока будет предложен один: двухлитровый бензиновый агрегат с турбонаддувом мощностью 197 л. c. Единственно возможная коробка передач — преселективный семиступенчатый «робот». Динамические показатели Tiggo 8 Pro Max не уступают главному конкуренту — Skoda Kodiaq с двухлитровым мотором: разгон от 0 до 100 км/ч у Tiggo 8 Pro Max занимает 8,5 секунды, максимальная скорость достигает 195 км/ч.

Chery Россия

Но вскоре у Chery Tiggo 8 Pro Max появится куда более опасный конкурент от бренда, который и в общей статистике продаж всё время находится где-то недалеко. Российское представительство Geely обещает привезти новый Monjaro, и уже в начальных версиях он должен стать и мощнее — заявлен двухлитровый турбомотор в 238 л. с. и, что явно оценят более консервативные автолюбители, классический восьмиступенчатый «автомат» Aisin. И полный привод будет предложен уже на старте продаж. В активе Geely Monjaro и факт участия в разработке специалистов Volvo: в кроссовере использованы шведские платформа, моторы, элементы эргономики. Интригует и фактор инновационности: в Monjaro практически вся передняя панель является дисплеем — даже перед пассажиром встроен крупный экран. У Chery также новый интерьер с двумя огромными дисплеями, объединёнными в единый блок — оформлено по последней моде. Но экрана для переднего пассажира нет даже за доплату.

Габариты Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Monjaro очень близки: 4722×1860×1705 мм у первого, 4770×1895×1689 мм у второго. Семейные покупатели явно будут оценивать и пассажировместимость: Chery возьмёт на борт семерых, а у Geely возможен исключительно пятиместный салон, третий ряд не предлагается даже в КНР.

И последний, мало что решающий, но любопытный момент: обе машины, по крайней мере в первое время, будут привозить в Россию из Китая. У Chery пока нет сборочного предприятия в России, но уже проходила информация, что производство некоторых моделей могут наладить на мощностях Sollers, и даже проскакивали неофициальные фотографии «прогона» кузова Tiggo 8 по конвейеру УАЗа. У Geely есть завод «БелДжи» в Белоруссии, однако Monjaro пока там собирать не планируют: оттуда в Россию и другие страны ЕАЭС поставляют модели CoolRay и Atlas Pro.

Chery Tiggo 8 Pro Chery Россия

Есть повод обратить внимание на Pro Max и тем, кто рассматривал покупку корейских Hyundai Santa Fe и Kia Sorento: официально концерн Hyundai-Kia работу в России не приостанавливал, и продажи упомянутых машин идут, хоть и не так бойко, как хотелось бы — наблюдаются трудности с поставками самых ходовых комплектаций. Но у «корейцев» есть очень важное преимущество: и Santa Fe, и Sorento доступны с дизельными двигателями — они несколько экономичнее, кроме того, в секторе семейных кроссоверов версии на тяжёлом топливе всегда пользовались хорошим спросом.

Ради справедливости необходимо отметить, что у Skoda Kodiaq модификация с двухлитровым турбодизелем тоже заявлена. Она на время была исключена из российской гаммы, но в декабре прошлого года было объявлено о возобновлении производства в Нижнем Новгороде. Однако до последней декады февраля 2022 года было собрано мало машин, и найти их в продаже сейчас практически невозможно.