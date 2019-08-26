Президент США Дональд Трамп, явно не наигравшийся в войнушку в детстве, продолжает реализовывать свою стратегию по эскалации торговой войны с Китаем. Американский лидер пообещал, что с 1 сентября Вашингтон повысит пошлины на товары из КНР объёмом $300 млрд не на 10%, как это было запланировано ранее, а на 15%. При этом повышение на другую группу товаров ($250 млрд) с 1 октября составит 30% вместо прежних 25%. Столь жёсткая риторика не пройдёт незамеченной для рубля. Сможет ли отечественная валюта выстоять — в материале News.ru.

Данное решение президента США последовало после введения новых пошлин на ввоз американских товаров общим объёмом $75 млрд, они вступают в силу с 1 сентября и 15 декабря. Так в Пекине отреагировали на первоначальное решение Вашингтона ввести пошлины в 10% на товары из КНР.

И как это уже стало для всех привычным, своё решение Трамп озвучил в микроблоге в Twitter, поблагодарив всех за внимание к вопросу о повышении пошлин. Однако вслед за принятым решением глава Белого дома признался, что по-прежнему остаётся открыт к переговорам с Пекином.

Однако американский президент не только дополнительно поднял тарифы, но и написал в Twitter буквально следующее: «Они воровали нашу интеллектуальную собственность на сотни миллиардов долларов в год, и они хотят продолжать. Китай нам не нужен и, откровенно говоря, нам будет намного лучше без него». А также назвал председателя Си Цзиньпина «врагом» на пару с председателем ФРС Джеромом Паэуллом и потребовал, чтобы компании США искали альтернативу и уходили из Китая.

Дональд Трамп Andrew Harrer/Consolidated News Photos/Global Look Press

В Китае же довольно мягко отреагировали на заявление Трампа. Официальный Пекин ограничился шаблонными высказываниями о том, что односторонние действия и психологическая травля нарушают достигнутый ранее лидерами обеих стран в Осаке консенсус. Позже глава МИД КНР Гэн Шуан пообещал, что в случае повышения пошлин Америку ждут ответные меры.

К конфликту двух держав поспешил подключиться и премьер Великобритании Борис Джонсон. Он пообещал на саммите G7 в Биаррице попытаться убедить Трампа снизить градус напряжённости в сфере мировой торговли, так как у него есть опасения, что в торговую войну будет втянута и Британия. Однако, по всей видимости, его заявление так и осталось популистским.

Президент США Дональд Трамп может получить право отдать распоряжение американским компаниям уйти из Китая, если объявит чрезвычайное положение, заявил в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин.

Однако за последние годы рынки выработали определённый иммунитет в отношении ярких вербальных посылов американского лидера позитивного или негативного рода.

Торговая сделка стала приманкой

Как пояснил News.ru финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека, сейчас необходимо с большой осторожностью расценивать последние заявления Трампа о том, что Китай готов заключить торговую сделку со Штатами.

По нашему мнению, заключение полноценной торговой сделки между США и КНР с учётом ряда неразрешенных противоречий, войны пошлин, а также эскалации политического кризиса в Гонконге в ближайшее время видится маловероятным. Сергей Дейнека финансовый аналитик «БКС Премьер»

Тем не менее словесная интервенция со стороны главы Белого дома способна в момент уберечь рынки от масштабных распродаж, в то время как вялотекущие торговые переговоры с переменным успехом могут длиться ещё не один месяц.

При этом заключение некоего «камуфляжного» соглашения между странами, вероятно, ближе к выборам президента в США в 2020 году, утверждает эксперт. В этих условиях давление на рубль может формироваться в плоскости эпизодического глобального risk off, а также снижения цен на энергоносители. С учётом такого сценария в перспективе до конца года курс рубля может установиться в диапазоне 67–68 рублей за доллар, прогнозирует Дейнека.

Реакция нефтяного рынка

Нефтетрейдеры ответили повышением цен на чёрное золото после сообщений о том, что Пекин и Вашингтон могут вернуться к столу переговоров. После стремительного утреннего снижения в понедельник, 26 августа, цены на нефть перешли к росту. Способствовали этому вести, что Китай, выйдя на связь с торговыми представителями США, призвал вернуться к переговорам. Трамп отреагировал на такой шаг, заявив, что не исключает возможность отсрочки на повышение пошлин.

По состоянию на 13:30 мск ноябрьский фьючерс на нефть Brent дорожал на 0,49%, до $59,09 за баррель. За «бочку» WTI предлагали $54,62 (+0,83%).

Между тем нефтяной рынок по-прежнему остаётся обеспокоен вторичными последствиями для роста мировой экономики в связи с эскалацией торгового конфликта.

Claudio Santisteban/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глобальная экономическая рецессия

Стоит отметить, что с точки зрения влияния на рубль торговые войны, в которых Россия по факту и по своему статусу не принимает участия, интересны лишь с точки зрения ответа на вопрос, будет ли глобальная экономическая рецессия, и если да, то как скоро. Разумеется, рецессия на нас точно повлияет, поскольку снижение объёмов мирового ВВП приведёт к коррекции цен на нефть, к которым так или иначе привязан рубль. То есть прямого мгновенного непосредственного влияния торговых войн на рубль не наблюдается.

Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский рассказал News.ru, что ожидания относительно возможности развязки и стабильного перемирия в торговых войнах между США и Китаем остаются довольно пессимистичными. Когда применительно к этим странам говорят «удастся или не удастся договориться», всегда рождается встречный вопрос: «О чём именно должны договориться США и Китай?» По некоторым данным, в списке претензий к Пекину со стороны Вашингтона — порядка 30 пунктов, включая нарушение авторских прав, девальвацию юаня, нарушение правил ВТО, несправедливые и непрозрачные правила допуска иностранных инвесторов в КНР и прочее.

Почему-то, когда речь идёт об «успехе договорённости», то все под ним понимают нечто вполне конкретное: Китай должен покупать больше американских товаров и тем самым выровнять дефицит торгового баланса США. Этого в первую очередь хочет Трамп. Владимир Рожанковский эксперт Международного финансового центра

На сегодняшний день у американской делегации переговорщиков, похоже, возникло понимание, считает собеседник портала, которое делает их пессимистами в отношении именно этой конкретной части договорённости. Во-первых, ВВП на душу населения КНР в семь раз меньше ВВП на душу населения США, и при этом, по мнению американских же экономистов, доллар с 2009 года, когда Федрезерв запустил программы «количественного смягчения», постепенно оказался переоценённым даже к сильным мировым валютам на 30–40%, не говоря уже о слабых.

Понятно, что Вашингтон не заботит уровень доходов китайцев, но ФРС всё отчётливее понимает, что даже если не брать такие относительно бедные страны, как Китай и Индию, то нормализация импортно-экспортных потоков с другими важнейшими торговыми партнёрами США — Европой, Великобританией, Канадой, Японией — во многом (если не в основном) зависит от обменного курса доллара к этим валютам. Попросту говоря, американские товары стали слишком дорогими для обычных потребителей этих стран, и по этой причине с каждым годом они там всё хуже и хуже продаются — и двигаться Белому дому необходимо в первую очередь в этом направлении. Чего пока не наблюдается.

По мнению ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, если смотреть на действия, а не на слова, то становится очевидно, что торговый конфликт лишь продолжает разрастаться.

Я бы не ждал завершения конфликта в ближайшее время, вряд ли какая-то из сторон пойдёт на уступки. Более того, к прежним договорённостям страны не вернутся, а это значит, что пересмотр сделки точно будет. Ухудшение условий произойдёт или для обеих стран, или только для одной, что в любом случае повлияет на динамику роста мировой экономики. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum

Рубль в этой связи в целом, как и активы развивающихся рынков, будет находиться под давлением и продолжит снижение. Техническая картина пока подтверждает этот сценарий.

В свою очередь, индексы и Азии, и Европы открыли неделю падением, но уже к полудню торговались намного выше: почти на тех уровнях 23 августа, которые были до сверхжёстких заявлений Трампа.

Рынки скорее склонны сохранять волатильность, нежели паниковать, — очевидно, чувствуя, что вся эта торговая перепалка носит всё больше опереточный характер, являясь своего рода разминкой перед реальными переговорами. Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв считает, что они пройдут до президентских выборов в США, потому что Трампу крайне важно будет использовать факт сделки как козырь в предвыборных баталиях, в связи с чем, возможно, кстати, что не в публичном поле, но в итоговом тексте сделки именно главе Белого дома придётся сдать часть позиций, которые сейчас он публично пытается за собой застолбить.

Вся эта история способствовала, конечно, уходу заметных сумм с фондовых бирж в облигации, причём по большей части в «казначейки» США, что помогло укрепиться доллару — хотя для Вашингтона желательно, чтобы этот эффект более дорогого доллара длился недолго, — и уже с 18 сентября Федрезерв наверняка продолжит понижать процентные ставки, чтобы помочь доллару теперь уже немного ослабнуть, заодно опуская ещё ниже процентные выплаты по американскому госдолгу, и чтобы дать повод биржам для нового витка роста, несмотря на обострение как минимум до зимы торговых противоречий. Пётр Пушкарёв шеф-аналитик TeleTrade

Вызванный торговой турбулентностью отток капитала с развивающихся рынков, который сказался существенно и на курсе рубля, соответственно, постепенно сойдёт на нет и начнёт разворачиваться — в результате, притормозив пока на 2–3 недели в ожидании в районе 65,5–67 рублей, курс доллара постепенно в сентябре — ноябре просядет и медленно опустится до прежних значений: в коридор от 62 до 64 рублей, полагает эксперт.

Но даже если курс российской валюты перед этим немного и подёргается, то непременно восстановится: конечно, не за счёт экономики, которая стагнирует и фактически расти пока не собирается, а за счёт притока денег в ОФЗ. Российский долг с доходностью в 7,3–7,5% годовых неизменно продолжает пользоваться спросом, а когда относительное спокойствие вернётся и на мировые биржи, то мы увидим, как возобновятся и покупки ценных бумаг на Мосбирже: наши индексы с опережением обычно повторяют динамику западных индексов в периоды обвалов, и с некоторым отставанием, но тоже уверенно показывают зеркальный рост по мере того, как Америка или Азия обновляют исторические максимумы.