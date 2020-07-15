Женщины чаще мужчин забирают налоговый вычет себе

https://static.news.ru/photo/82ed6626-bfbb-11ea-91ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчины больше женщин подкованы в финансовых вопросах — 68% против 62% соответственно знают о возможности получить социальный налоговый вычет при самостоятельном накоплении на пенсию. И в большем числе случаев реинвестируют полученный кешбэк от государства обратно на пенсионный счёт. Это показал опрос , проведённый НПФ «Сафмар» среди своих клиентов.

Однако представительницы слабого пола чаще оформляют вычет на регулярной основе — 60% женщин против 52% мужчин делают это ежегодно. Причём 30% респондентов-мужчин хоть и знают о такой возможности, но махнули на неё рукой и не занимаются этим вопросом. Женщин среди этой категории значительно меньше — 22%.

Как показывает опрос, мужчины готовы реинвестировать налоговый вычет в большем числе случаев: 39% и 32% соответственно. Точно не будут вкладывать налоговый вычет обратно на счёт 29% мужчин и 35% женщин.

Налоговый кодекс устанавливает максимальную сумму вычета, с которой возвращаются 13% налога. Для негосударственного пенсионного обеспечения это 120 тысяч рублей за каждый из трёх последних завершившихся лет. Если вы откроете пенсионный счёт в любом НПФ и самостоятельно будете делать взносы на будущую пенсию, то с них можете получить «возврат» в размере до 15,6 тысячи рублей в год. Если его вложить обратно на пенсионный счёт, то доходность сбережений повысится.

К сожалению, он не так велик, как при ведении индивидуального инвестиционного счёта, например, но эта ситуация может измениться. По крайней мере, пенсионные фонды регулярно вносят на рассмотрение чиновникам такие предложения. Как показывает практика, получение налогового вычета — это один из стимулов копить средства добровольно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

То, что желание россиян воспользоваться этим своеобразным государственным «кешбэком» — социальным налоговым вычетом — растёт, доказывает статистика. Если в 2016 году россияне подали 7,9 млн деклараций и вернули себе 11,2 млрд рублей, то в 2018 году эти цифры возросли до 8,9 млн деклараций и 14,8 млрд рублей соответственно. С высокой вероятностью можно ожидать продолжения этой динамики по итогам 2019 и особенно 2020 года. Как отметил глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис, динамика количества поданных деклараций и объёма возвращённого подоходного налога показывает устойчивый рост осведомлённости россиян о налоговых льготах.

Исторически наиболее востребованными направлениями налогового вычета являются лечение и обучение. Значительный рост наблюдается и по линии добровольного формирования пенсионного капитала, — сказал Биезбардис.

Так, если в 2016 году доля деклараций на получение пенсионного налогового вычета составила 4,1% от общего объёма поданных, то в 2018 году это показатель составил уже 7,1%. При этом объём возвращённых населению денег по пенсионному направлению вырос за этот период в два раза — до 1,1 млрд рублей в 2018 году.

Согласно опросу НПФ «Сафмар», хорошо осведомлены о возможности возврата части подоходного налога две трети респондентов. Из них 56% оформляют и получают налоговый вычет ежегодно, 13% оформляли один или несколько раз. Те, кто не оформляет документы на его получение — а таких примерно четверть, — говорят о том, что не готовы тратить время на подбор документов или не знают, как это делается.

В этом году 57% россиян планируют оформить или уже подали соответствующие заявления на социальный налоговый вычет по негосударственному пенсионному обеспечению за 2019 год. И лишь только 21% не намерены этого делать. Оставшиеся затруднились ответить на данный вопрос.