Как потерять работу: повышенные выплаты безработным могут сохранить

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает сохранить повышенные выплаты по безработице (от 4,5 до 12,4 тысячи рублей) и на следующий, 2021 год, следует из письма организации в Российскую трёхстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений (документ есть в распоряжении NEWS.ru). Отдельные способы поддержки ФНПР предлагает сохранить вообще бессрочно.

Как считают профсоюзные деятели, сейчас жизненно важно пролонгировать временные меры по поддержке россиян, потерявших работу. Дело в том, что увеличенные пособия по безработице перестанут действовать в октябре месяце, хотя восстановления докризисных показателей так и не произошло.

В частности, общественные инициаторы выступили с предложением сохранить максимальное пособие в размере 12 100 рублей людям, утратившим заработок. К этой категории предлагается добавить также самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Помимо того, пособие просят поднять до величины прожиточного минимума за второй квартал текущего года (12,4 тысячи рублей), а минимальный размер выплат в 4,5 тысячи рублей предлагается сохранить на этом уровне. Также Федерация призывает вернуть отменённые с октября доплаты потерявшим работу родителям с детьми возрастом до 18 лет.

Напомним, что так называемые детские ввели прошедшей весной во время введения ограничительных мер, связанных с пандемией, и отменили в октябре.

Как объяснили NEWS.ru в пресс-службе Минтруда, данным ведомством «размещено уведомление о начале разработки проекта постановления Правительства России о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год».

Сам проект постановления пока готовится. Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены. Размеры пособий на 2021 год в настоящее время обсуждаются, — подчеркнули в министерстве.

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Решение Минтруда о пособиях по безработице связано, скорее всего, с ростом расходов на выплату пособий, а не с опасностью из-за стимулирования оставаться безработными, полагает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Хотя такая опасность и есть, уточняет эксперт.

И конечно, с рациональной точки зрения пособие по безработице должно не только компенсировать утраченный доход, но и стимулировать поиск работы. Но здесь возникает некая дилемма при сохранении повышенных пособий — либо сохраняется более высокий уровень безработицы из-за того, что часть граждан предпочтут оставаться в статусе безработных, либо это даст возможность хоть немного повысить уровень жизни и, может, не сократить, но и не увеличить численность граждан, живущих за чертой бедности. Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова

В свете сложившейся ситуации, учитывая количество предложений на рынке труда, может быть, стоит рассматривать возможность выплачивать более высокое пособие по безработице для тех, кто соглашается на обучение, предлагает специалистка из РЭУ.

Ещё один интересный факт — среди лиц, получающих пособие, есть определённая доля тех, кто пришёл из теневого сектора, и даже если они сейчас вернулись на свои рабочие места, продолжают получать пособие по безработице. Вот здесь государственным органам стоит обратить внимание и, может, ужесточить наказание, — заявляет экономист.

По оценкам аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть у редакции NEWS.ru), количество безработных в пандемию могло достигнуть 9,3 млн, или 12% от экономически активного населения. Некоторые граждане, которые по факту не трудоустроены, не считаются безработными из-за критериев Международной организации труда. Так, в отдельных регионах реальная безработица приближается к 40%.

Любопытно, что аналитики FinExpertiza оценили реальный уровень безработицы в два раза выше официального. С начала пандемии коронавируса в России помимо 4,5 млн безработных эксперты насчитали около 4,9 млн скрытых нетрудоустроенных граждан, которых официальная статистика не учитывает в составе рабочей силы, выяснила аналитическая служба.

2,93 млн человек заявляли о желании работать, но при этом по тем или иным причинам не искали работу и не были готовы немедленно к ней приступить, 1,84 млн человек не искали работу, но были готовы работать (в том числе 790 тыс. россиян отчаялись найти работу), а 91 тыс. искали работу, но не были готовы приступить к ней в ближайшее время. Все эти люди не классифицировались Росстатом как безработные, — замечают аналитики рынка занятости.