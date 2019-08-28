Тренажёры для подготовки экипажей в училищах гражданской авиации, которые планирует приобрести Министерство транспорта, имеют все шансы простоять без работы. Об этом News.ru заявил президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов. Кроме того, траты ведомства представляют по сути многомиллиардную подготовку под конкретный тип пилотов для коммерческой авиации.

Эксперт поделился с News.ru своим видением ситуации с педагогическими кадрами в отрасли, отметив острый дефицит инструкторов. Ведь именно эти специалисты должны обучать будущие экипажи.

В училищах не могут найти специалистов даже на самолёты первоначального обучения, на Diamond DA40 — маленькая зарплата. Педагоги либо уже в возрасте, либо неопытные курсанты. Для тренажёра Sukhoi нужны инструкторы только под этот тип воздушного судна. Это бывшие пилоты «Аэрофлота», авиаперевозчиков «Азимут» или «Якутия». Но кто из них поедет из Москвы в училища в Санкт-Петербурге или в Ульяновске? — недоумевает Дельдюжов.

По словам собеседника, таким специалистам необходимо предложить высокий заработок. Но в действительности сделать это невозможно из-за нехватки финансирования образовательных учреждений, а коммерческие компании учат лётчиков в своих центрах.

Ранее Минтранс РФ внёс предложение в правительство по усовершенствованию системы подготовки пилотов. В частности, готовить лётный состав нужно будет для Sukhoi Superjet 100. Так, директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова просит выделить 8,08 млрд рублей на поставки в учебные заведения комплексных тренажёров RRJ-95, шесть из них получит Ульяновский институт гражданской авиации, четыре — Санкт-Петербургский госуниверситет.

Сергей Булкин/News.ru

Президент профсоюза лётного состава России Мирослав Бойчук поддерживает поставки в вузы дополнительного обучающего оборудования, но отмечает его невысокую эффективность в условиях проблем с инструкторами.

Поставка в училища дополнительных тренажёров будет только в плюс. Главное — решить проблему инструкторов. Есть поручение вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой, и тем не менее проблема не решается. Какие бы тренажёры ни закупали, на них просто будет некому работать, — заключил собеседник.

Между тем Дельдюжов убеждён, что для первоначального обучения достаточно одномоторного Diamond DA40. А выпускным самолётом в идеале может стать Sukhoi Superjet 100. На деле получается, что выпускник должен год или более обучаться на Sukhoi или на Boeing.

«Аэрофлот» ближе к окончанию учебного года отбирает сильных студентов, посылает своего инструктора в Ульяновск, где тот на тренажёре учит студентов. И к моменту выпуска они уже разбираются в управлении Sukhoi, — отметил он.

Эксперты указывают, что, устанавливая данные тренажёры в училищах, государство фактически берёт на себя функцию подготовки на конкретный тип пилотов для коммерческой авиации. А 8,08 млрд рублей, по сути, становятся субсидиями для этих компаний. Кроме того, сама закупка данного оборудования выглядит не вполне рыночным решением.

Сегодня в Ульяновске тренажёр SSJ100 стоит не первый год, но он задействован для решения коммерческих задач. Это не подготовка курсантов, а по договорам с авиакомпанией — подготовка и повышение квалификации, тренировки действующего лётного состава. Если бы удалось сделать Sukhoi Superjet 100 выпускным типом, то это бы значительно упростило ситуацию. Затраты перевозчиков на переподготовку на тип самолёта для второго пилота значительно сократились, — подчёркивает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Константин Пантелеев.

И если говорить о поддержке авиации в стране, то невозможно не вспомнить один любопытный момент. Президент России Владимир Путин на открытии авиасалона МАКС 27 августа угостил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана мороженым, расплатившись пятитысячной купюрой. Сдачу российский лидер попросил отдать «на развитие авиации» стоявшему рядом главе Минпромторга Денису Мантурову.