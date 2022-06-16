Второй день ПМЭФ: как лечить Россию Глав ЦБ, Минфина и Минэкономразвития назвали «медбригадой по спасению экономики»

Фото: Красильников Станислав/Фотохост-агентство ТАСС

Эльвира Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заверила, что запрета на хождение доллара, евро и других валют в России не будет. Министр финансов Антон Силуанов нашел способ поддержать автопром, предложив пересадить чиновников на «Лады», а министр экономического развития Максим Решетников посоветовал перестать мешать бизнесу. NEWS.ru собрал самые яркие заявления Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и расшифровал их с помощью экспертов.

Про экономическое будущее

На одной из сессий глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров попытался узнать у высших чиновников, какой они видят «модель будущего».

Но ее только предстоит определить, уклончиво ответил министр экономики Максим Решетников. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для России изменились надолго или даже навсегда. И то, как наша страна приспособится, будет зависеть от принимаемых властями решений.

Помощник президента Максим Орешкин назвал глав ЦБ, Минфина и Минэкономразвития «медицинской бригадой» по спасению экономики. Министр финансов Антон Силуанов в ответ сказал, что бюджет страны — «лекарство», которое не должно превращаться в наркотик. Поэтому «решения по перенастройке бюджета» нужно проводить очень аккуратно.

С другой стороны, Силуанов сказал, что власти должны взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить спрос. Например, можно пересадить чиновников на «Лады».

Государство может сказать [предприятию]: «Давай, производи подушку безопасности для „Лады“ — и мы тебе обеспечим спрос. Производи стеклоподъемники — мы тебе обеспечим спрос», — добавил Силуанов.

Фото: Красильников Станислав/Фотохост-агентство ТАСС Антон Силуанов

Андрей Макаров напомнил: трансформация экономики может идти по двум направлениям — через модернизацию и через деградацию — и привел в пример АвтоВАЗ, который возобновил производство «упрощенной» версии Lada Granta. Чиновникам справедливо задали вопрос, не придется ли людям за такие «упрощенные товары» платить «по повышенной цене». Участники сессии немного стушевались, но все же нашли пару общих фраз.

Про бизнес

Максим Решетников заявил, что государство должно гарантировать бизнесу спрос и доступные кредиты (тогда, видимо, качество товаров вырастет и переплачивать за них не придется).

Все остальное бизнес делать будет сам. Главное, ему не мешать, — подчеркнул министр.

Орешкин уверен: в России способны делать качественные продукты, причем на новом уровне. По его словам, в стране уже существуют сервисы, превосходящие западные. Например, «Яндекс».

По мнению Силуанова, критически важные технологии мы должны создавать сами. России нужна доктрина технологической безопасности по аналогии с продовольственной, уверен он.

Нужно больше свобод для предпринимателей, больше защиты собственности и меньше администрирования, — продолжил министр.

Фото: Терещенко Михаил/Фотохост-агентство ТАСС Максим Решетников

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал сообщил NEWS.ru, что многие из уже опробованных мер поддержки бизнеса — налоговые вычеты, моратории на проверку, субсидии и компенсации — продолжат работу в дальнейшем. Но, по его данным, сейчас разрабатываются и новые меры помощи предпринимателям.

Про валюту

Эльвира Набиуллина заявила, что сегодня экономике нужно переориентироваться с экспорта на внутренний рынок. Особенно если на валютную выручку от экспорта не покупаются импортные товары, а копить ее рискованно (инвестиции российских банков и компаний за рубежом могут заморозить).



Продолжая тему валютных ограничений, Набиуллина заверила, что запрета на хождение доллара, евро и других валют в России не будет. Это хорошая новость. Плохая в том, что действующие ограничения на продажу долларов и евро гражданам, вероятно, в сентябре не отменят (до 9 сентября продается только то, что поступило в кассы банков после 9 апреля).

«Эти ограничения вводились, потому что [Западом] были введены ограничения на ввоз наличной валюты — долларов и евро — в [нашу] страну. Мы постепенно многие ограничения снимаем. Но в условиях сохранения санкций говорить о том, что все ограничения будут сняты, невозможно», — пояснила глава ЦБ РФ.

Глава ВТБ Андрей Костин позднее развил эту мысль. В беседе с журналистами он призвал жить на рубли и смотреть не на курсы валют, а на цены в магазинах. Также он посоветовал размещать рубли на депозитах под хорошие проценты.

А доллар — это есть доллар. Он существует, конечно, для внешних расчетов. Но <...> мы не должны теперь каждый раз считать, сколько доллар, — добавил он.

Фото: Кухмарь Кирилл/Фотохост-агентство ТАСС Глава ВТБ Андрей Костин

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров считает, что только заявлениями чиновников переломить ситуацию на валютном рынке нельзя. И пока нефть продается по высоким тарифам, российский бюджет по-прежнему получает меньше рублей за нефтедоллар.

«Загвоздка в том, что у Банка России не осталось ходов, которые он мог бы сделать без геополитического подтекста. Никакие повышения лимитов трансграничных переводов здесь не помогут, не помогает даже отмена обязательной продажи 50% валютной выручки экспортерами — рубль все равно укрепляется. Тут нужно что-то помощнее, например, частичный выпуск средств нерезидентов из страны. Это могло бы увеличить спрос на иностранную валюту и ослабить рубль, но, как мы понимаем, заблокированные средства нерезидентов — залог к замороженным золотовалютным резервам России. Отпускать их — значит, понижать вероятность разблокировки резервов. Поэтому такой ход для ЦБ сейчас недоступен», — говорит эксперт.

Принимаемые ЦБ косметические меры не могут понизить курс рубля, говорит эксперт. По крайней мере, пока нефть не упадет ниже $100 за баррель Brent и тем самым не сократит объем поступающей в Россию валюты.