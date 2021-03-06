Как добиться более высокой зарплаты

Согласно статистике, большинство россиян недовольны уровнем своей зарплаты. И лишь малая часть опрошенных попыталась добиться повышения заработка. Одни просто стесняются, другие боятся отказа, а третьи и вовсе опасаются нарваться на увольнение. Кто действительно заслуживает карьерного роста — в материале NEWS.ru.

Работодатели ценят стабильность. Но только не в том случае, если человек стабильно не показывает результата. Выслуга лет — слабый аргумент в споре о прибавке к зарплате. Начальство обращает внимание на эффективность сотрудника и его достижения.

По данным различных исследований, аргумент достижения успехов в работе срабатывает в 40–45% случаев — он оказался вторым по действенности. Самым же эффективным рычагом давления стала фраза: «Мне предложили работу в компании с более высокой зарплатой». С её помощью получается добиться прибавки у 50%. При этом на конкурентов ссылаются лишь около 10–15% опрошенных.

Получение новых знаний и навыков существенно облегчают путь к лидирующим позициям в компании. Профильные книги, лекции, конференции, тренинги и даже фильмы могут стать источником необходимой информации. Образовательный рынок изобилует различными курсами и отраслевой литературой — их хватит на долгие годы вперёд. В конце концов, всегда можно попросить начальство пригласить эксперта для мастер-класса или оплатить учёбу. Сотруднику, может, и откажут, но стремление развиваться явно оценят.

Намерение образовываться выведет рядового сотрудника на уровень отраслевого эксперта. Такие специалисты незаменимы. Организации пытаются сохранить их всеми возможными способами, в том числе и через повышение зарплаты. Но не стоит опираться на слишком консервативные решения — любую индустрию движут новаторы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Немаловажным фактором станет и выстраивание взаимоотношений внутри организации. Мастеру своего дела, который отравляет атмосферу в коллективе, вряд ли пойдут на уступки. Поэтому не стоит конфликтовать с коллегами. Особенно важно ладить с теми, кто обладает властью, авторитетом и ресурсами. Даже если это не ваше начальство, ко мнению таких людей прислушивается руководство.

Серьёзным стоп-фактором на пути к повышению станут и ограничивающие убеждения человека — внутренние барьеры, мешающие проявить себя в полной мере. У таких сотрудников может быть много хороших идей, но они боятся их озвучить. Если проработать эти зажимы, работник начнёт проявлять инициативу, предлагать новаторские решения и перестанет стесняться обсуждать их с коллегами.

При запросе более высокой зарплаты стоит учитывать и внутреннюю политику организации. Во многих компаниях существуют определённые требования к кандидату на повышение. Это может быть совокупность факторов: от стажа работы до достижений сотрудника. Если же в организации не сформулированы правила перехода на новую должность, нужно иметь те самые обоснования, о которых ранее говорилось в материале.

Обозначить желаемую зарплату необходимо ещё на этапе собеседования. Не стоит соглашаться на невыгодные условия оплаты труда в надежде на скорое повышение — его может и не быть. Если предложение незначительно не дотягивает до зарплатных ожиданий, можно обсудить альтернативные варианты увеличения собственной выгоды: компенсация расходов на транспорт, ДМС, предоставление техники или автомобиля в личное пользование.

У многих желание добиться более высокой заработной платы не утихает на протяжении всей карьеры. Но для его реализации нужно соответствовать запрашиваемым условиям. Компании ценят высококлассных специалистов и стараются стимулировать их продуктивность. В то время как не выделяющиеся результативностью работники так и не продвигаются с начального уровня. Остаётся лишь выбрать, каким сотрудником становиться.