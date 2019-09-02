https://static.news.ru/photo/c9a15cde-ce1d-11e9-8b91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сервис мгновенной выдачи сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) заработал в России. Федеральная кадастровая палата должна выдавать информацию в течение трёх суток.

Новый сервис позволяет гражданам получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости или зарегистрированных правах практически в режиме онлайн, — сообщили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.

Сервис работает в пилотном режиме в 51 регионе. Все выдаваемые сведения имеют такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Как ранее писал News.ru, на 1 июля 2019 года количество сведений о границах населённых пунктов, внесённых в ЕГРН, составляет 39,4 тыс., что на 12% больше по сравнению с началом текущего года.