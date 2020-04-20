Кабмину предложили выделить 2 трлн рублей в помощь бизнесу и населению

https://static.news.ru/photo/5eeb61c8-82e5-11ea-8881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Властям России в связи с пандемией коронавируса следует дополнительно выделить на поддержку населения страны и предприятий более 2 трлн рублей. С таким предложением выступило Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Письмо, содержащее комплекс мер поддержки, премьер-министру Михаилу Мишустину направила глава агентства Светлана Чупшева. Ссылаясь на международный опыт, она отметила, что на их реализацию потребуются средства в размере от 1,1 до 2,2 трлн рублей (1-2% ВВП).

Примерно треть этих средств, по словам Чупшевой, должны быть направлены на поддержку доходов и занятости работников, самозанятых и помощь субъектам малого и среднего бизнеса.

В числе мер поддержки, предложенных АСИ, сокращение продолжительности рабочего дня с доплатой за неотработанные часы, предоставление безвозвратных субсидий предприятиям, заказы которых сократились из-за пандемии, и кредитов под 0%, ежемесячные выплаты самозанятым в размере МРОТ, налоговые каникулы для организаций, чей оборот упал из-за COVID-19 и другие, сообщает РИА Новости.

Как ранее пиал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для поддержки экономики и защиты жизни и здоровья граждан. По его словам, резервы используются рачительно, точечно, исходя из ситуации.