Кабмин ждёт снижения ипотеки на вторичное жильё

Ипотека на вторичное может стать меньше на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 4,5%. О приближении «на ещё один шаг» к доступному и комфортному жилью сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По крайней мере, выразил надежду чиновник, он надеется на то, что и кредиты для реализации нацпроектов станут дешевле, и несубсидируемая ипотека станет доступнее.
Считаю, что это огромный шаг для реализации наших целей, — написал Хуснуллин на своей странице в соцсетях.
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была утверждена в конце апреля. Но она распространяется только на квартиры в новостройках.
Ранее NEWS.ru сообщал, что риелторы ожидают роста цен на жильё в России из-за снижения Центробанком ключевой ставки на один процентный пункт. Об этом заявил директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.
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