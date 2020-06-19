Кабмин ждёт снижения ипотеки на вторичное жильё

https://static.news.ru/photo/a73c9cc0-b270-11ea-817b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ипотека на вторичное может стать меньше на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 4,5%. О приближении «на ещё один шаг» к доступному и комфортному жилью сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По крайней мере, выразил надежду чиновник, он надеется на то, что и кредиты для реализации нацпроектов станут дешевле, и несубсидируемая ипотека станет доступнее.

Считаю, что это огромный шаг для реализации наших целей, — написал Хуснуллин на своей странице в соцсетях.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была утверждена в конце апреля. Но она распространяется только на квартиры в новостройках.

Ранее NEWS.ru сообщал, что риелторы ожидают роста цен на жильё в России из-за снижения Центробанком ключевой ставки на один процентный пункт. Об этом заявил директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.