Кабмин выделит свыше 26 млрд рублей на поддержку аграрного комплекса

Кабмин выделит свыше 26 млрд рублей на поддержку аграрного комплексаКабмин выделит свыше 26 млрд рублей на льготные займы для АПК
Российское правительство выделит более 26 млрд рублей для возможности льготных займов для системообразующих компаний агропромышленного комплекса (АПК), заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Ранее сообщалось, что российское правительство планирует потратить более 1 трлн рублей на первоочередные меры поддержания экономики.
Для таких агропредприятий будет упрощён доступ к займам по льготной ставке. На такие цели правительство выделит свыше 26 млрд рублей. Средства получат кредитные организации, которые сотрудничают с системообразующим агробизнесом. Займы станут выдаваться на срок до 1 года, их максимальный размер не должен превышать 5 млрд рублей, — сообщил Мишустин.
Ранее сообщалось, что российское правительство планирует потратить более 1 трлн рублей на первоочередные меры поддержания экономики. Об этом говорится в рабочей версии плана проекта кабмина. Самая большая часть средств федерального бюджета пойдёт на стимулирование занятости — 469 млрд рублей, на транспортную отрасль выделят 275 млрд рублей, на строительную — 100 млрд рублей. В строительной отрасли 84,8 млрд рублей выделят системообразующим организациям, 42 млрд рублей — комплексу АПК. На поддержку малого и среднего бизнеса направят 23,3 млрд рублей, на поддержку промышленности — 20 млрд рублей.