Кабмин выделит свыше 26 млрд рублей на поддержку аграрного комплекса

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Выплаты на детей от восьми до 16 лет из семей с низкими доходами начнутся в мае и будут начисляться за период с 1 апреля, заявил на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин. Он потребовал оперативно учитывать материальное положение таких граждан и быстрее направлять им помощь от государства, особенно если родители потеряли работу, передаёт РИА Новости.

В мае начнём выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля, — сказал Мишустин. Ранее глава...