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Кабмин выделит свыше 26 млрд рублей на поддержку аграрного комплекса

Кабмин выделит свыше 26 млрд рублей на льготные займы для АПК
14:39, 17 марта 2022
Кабмин выделит свыше 26 млрд рублей на поддержку аграрного комплекса Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Российское правительство выделит более 26 млрд рублей для возможности льготных займов для системообразующих компаний агропромышленного комплекса (АПК), заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Ранее сообщалось, что российское правительство планирует потратить более 1 трлн рублей на первоочередные меры поддержания экономики.

Для таких агропредприятий будет упрощён доступ к займам по льготной ставке. На такие цели правительство выделит свыше 26 млрд рублей. Средства получат кредитные организации, которые сотрудничают с системообразующим агробизнесом. Займы станут выдаваться на срок до 1 года, их максимальный размер не должен превышать 5 млрд рублей, — сообщил Мишустин.

Ранее сообщалось, что российское правительство планирует потратить более 1 трлн рублей на первоочередные меры поддержания экономики. Об этом говорится в рабочей версии плана проекта кабмина. Самая большая часть средств федерального бюджета пойдёт на стимулирование занятости — 469 млрд рублей, на транспортную отрасль выделят 275 млрд рублей, на строительную — 100 млрд рублей. В строительной отрасли 84,8 млрд рублей выделят системообразующим организациям, 42 млрд рублей — комплексу АПК. На поддержку малого и среднего бизнеса направят 23,3 млрд рублей, на поддержку промышленности — 20 млрд рублей. 

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