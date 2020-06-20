Кабмин выделит МИД РФ средства на поддержку оставшихся за рубежом россиян

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Правительством России принят проект распоряжения, который предусматривает выделение МИД РФ средств на социальную поддержку россиян, оказавшихся в сложном положении за рубежом в связи с пандемией COVID-19.

Речь идёт об оплате расходов туристов на проживание, питание и продление сроков действия документов, на основании которых россияне находятся на территориях иностранных государств.

Предполагается, что принятие распоряжения позволит обеспечить финансовые выплаты российским гражданам до 30 июня 2020 года включительно, — отмечается в сообщении на сайте кабмина.

Сумма, которая будет предоставлена внешнеполитическому ведомству на указанные цели, пока не называется.

РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в связи с распространением коронавируса 27 марта. Для застрявших на зарубежных курортах соотечественников были организованы вывозные рейсы. С 31 марта их число было сокращено и установлен лимит количества прибывающих пассажиров: не более 500 в сутки — в московский аэропорт Шереметьево и не более 200 — в сутки в воздушные гавани других городов.

Как ранее писал NEWS.ru, по состоянию на конец мая вывозных рейсов домой из-за границы ожидали свыше 60 тысяч россиян. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, больше всего российских граждан, желающих вернуться на родину, остаётся в странах Юго-Восточной Азии.