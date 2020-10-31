Кабмин выделил свыше 5 млрд рублей на лекарства для заразившихся COVID-19

https://static.news.ru/photo/9e529a9c-1ce2-11eb-a278-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Jetel/CTK/Global Look Press

Правительство России выделило регионам 5,04 млрд рублей на обеспечение заболевших коронавирусом бесплатными лекарственными препаратами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь в документе идёт о тех пациентах, которые проходят лечение на дому.

Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, — говорится на сайте кабмина.

Средства на реализацию распоряжения будут направлены из резервного фонда правительства. Премьер поручил главам Минфина и Минздрава довести средства до регионов в кратчайшие сроки, чтобы власти субъектов могли оперативно закупить необходимые лекарства.

Ранее NEWS.ru писал, что в России 1 ноября было зафиксировано рекордное число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 — 18 665. В общей сложности в стране с начала пандемии заболели более 1,6 млн человек. Вылечиться удалось свыше 1,2 млн гражданам, а жертвами инфекции стали 28,2 тысячи россиян.