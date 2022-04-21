Кабмин утвердил выделение авиакомпаниям 100 млрд рублей на субсидии

Правительство выделит российским авиаперевозчикам 100 млрд рублей на частичную компенсацию расходов за полёты внутри страны. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, информация об этом размещена на сайте кабмина.

Правительство запускает новый инструмент поддержки авиаперевозчиков. Речь идет о частичной компенсации расходов на организацию полётов внутри страны. Распоряжение о выделении 100 млрд рублей на эти цели подписал премьер-министр Михаил Мишустин, — сказано в сообщении.

Действовать программа компенсации расходов авиакомпаний начнёт в апреле, её реализация продлится до октября включительно. При этом размер субсидии в каждом конкретном случае будет зависеть от объёма пассажирских перевозок. Перечисение средств будет ежемесячным.

Решение принято по указанию президента. Оно является частью комплекса мер поддержки экономики в условиях внешних санкций, — подчеркнули в правительстве.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что на операционную деятельность российских авиакомпаний выделят до 110 млрд рублей. Он пояснил, что субсидии будут выдаваться в зависимости от расстояния и количества перевезённых пассажиров. Также продолжат действовать все программы поддержки перелётов на Дальний Восток, в Крым и Калининград. На эти цели будет выделено свыше 27,5 млрд рублей. Кроме того, пассажирам отменённых рейсов вернут денежные средства — на это планируется направить 19,5 млрд рублей.