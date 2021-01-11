https://static.news.ru/photo/b7daabf8-53f1-11eb-95ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский кабмин утвердил снижение ставок по льготным займам для МСП и самозанятых. Теперь кредиты начнут выдавать под 7% годовых, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с коллегами.

По его словам, власти совершенствуют инструмент господдержки, чтобы достичь национальных целей развития, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ТАСС. Первоначально показатель составлял 8,5%.

По новым правилам её (ставки по льготным кредитам. — NEWS.ru) максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75% <...> Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых, — отметил Мишустин.

Политик пояснил, что данные меры позволят бизнесу снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства. Премьер добавил, что необходимо помочь предпринимателям преодолеть кризис и сохранить кадровый потенциал.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что экономика и бизнес РФ показали «способность к развитию в любых, даже самых экстремальных условиях». Финансовой системе удалось адаптироваться к вызванному пандемией COVID-19 кризису во многом благодаря мерам государственной поддержки, отметил Шохин в интервью ТАСС. По его словам, РФ завершила 2020 год падением по всем ключевым макроэкономическим показателям. В частности, ВВП за первые 10 месяцев года упал на 3,6% а выпуск промышленных товаров за 11 месяцев сократился на 3%.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом ассоциации «Опора России» Александром Калининым заявил, что правительство оказало поддержку малому и среднему бизнесу на сумму порядка 600 млрд рублей, передавал NEWS.ru.