Российский кабмин утвердил снижение ставок по льготным займам для МСП и самозанятых. Теперь кредиты начнут выдавать под 7% годовых, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с коллегами.
По его словам, власти совершенствуют инструмент господдержки, чтобы достичь национальных целей развития, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным,
По новым правилам её (ставки по льготным кредитам. — NEWS.ru) максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75% <...> Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых, — отметил Мишустин.
Политик пояснил, что данные меры позволят бизнесу снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства. Премьер добавил, что необходимо помочь предпринимателям преодолеть кризис и сохранить кадровый потенциал.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что экономика и бизнес РФ показали «способность к развитию в любых, даже самых экстремальных условиях». Финансовой системе удалось адаптироваться к вызванному пандемией COVID-19 кризису во многом благодаря мерам государственной поддержки,
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом ассоциации «Опора России» Александром Калининым заявил, что правительство оказало поддержку малому и среднему бизнесу на сумму порядка 600 млрд рублей, передавал NEWS.ru.