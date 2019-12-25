https://static.news.ru/photo/c16fc50a-2723-11ea-9891-fa163e074e61_660.jpg Дом правительства Российской Федерации Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство утвердило план приватизации на 2020–2022 годы.

На соответствующий вопрос в пресс-службе кабмина ответили, что план «одобрен», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 24 декабря министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы согласован. По его словам, все вопросы, касающиеся включённых в план компаний, обсуждены.

Ранее в ходе совещания у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова стало известно, что государство намерено уменьшить своё влияние на крупные российские компании, продав в 2020–2022 годах существенную долю акций инвесторам.