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Киев как член Европейского энергетического сообщества принял на себя обязательства реализовать в своём законодательстве европейские энергетические нормы. Это значит, что с начала 2020 года России не нужен новый контракт для осуществления транзита газа в ЕС через Украину.

Оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион транзитные мощности. Их сможет выкупать «Газпром» для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок. Пример успешности использования «Газпромом» аукционной системы — подача голубого...