Проект госбюджета Украины на 2020 год предусматривает дефицит в 2,09% ВВП, рассказала глава Минфина Незалежной Оксана Маркарова.
Дефицит к ВВП в 2020 году, который мы ставим для себя как задачу, — это 2,09%, — цитирует чиновницу РИА Новости.
По данным ведомства, доходы общего фонда госбюджета Украины в январе — июле текущего года — $22,6 млрд, или 97,4% от росписи. Дефицит достиг $42,5 млн.
Ранее News.ru сообщал, что Международный валютный фонд предоставит Киеву новый кредит в размере примерно $5 млрд. Действующий сейчас механизм stand-by изменится на предоставление денег под гарантии сокращения дефицита бюджета, либерализации сельского хозяйства и антикоррупционных мер.