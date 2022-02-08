Кабмин согласился с концепцией Минфина по регулированию криптовалюты

Правительство России поддержало концепцию регулирования оборота криптовалюты, разработанную Минфином. Законопроект подготовят к 18 февраля. Об этом рассказал RTVI со ссылкой на источник, близкий к правительству.

В Госдуме также считают, что концепция станет «прорывом для России». Граждане смогут легально владеть и пользоваться криптовалютой, а также покупать и продавать, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой

Государство сможет контролировать этот серый рынок и тем самым обеспечить поступления в бюджет в виде налоговый отчислений. Их объем оценивается в 1 трлн рублей, — сказал он.