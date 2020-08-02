Правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

https://static.news.ru/photo/39703960-d564-11ea-8e79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. По его словам, это поможет вовлечь в программу тех заёмщиков, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года.

Снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%, соответствующее постановление подписано, — цитирует ТАСС Мишустина.

На совещании с вице-премьерами он сообщил, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых стала одним из самых успешных инструментов поддержки и покупателей недвижимости, и строительной индустрии в период пандемии коронавируса. Мишустин уточнил, что возможность брать ипотеку с первоначальным взносом в 15% появится также у участников программ льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки.

Премьер-министр напомнил, что максимальный уровень займа был увеличен с 3 до 6 млн рублей, а для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — до 12 млн.

Также увеличим общую сумму кредитов, которые смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, с 740 до 900 млрд рублей, благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей, — подчеркнул Мишустин.

Как писал NEWS.ru, значительное расширение программ субсидирования за пределами «антикризиса» рискует стать своеобразной пирамидой для российского бюджета. Кроме того, субсидирование ипотеки в России может быть чревато «надуванием пузыря» среди людей, которые недостаточно платёжеспособны для того, чтобы ответственно брать кредит на жильё. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на онлайн-конференции «Роль капитана в шторм — грамотное регулирование». Новая программа льготной ипотеки, запущенная в мае, должна оставаться антикризисной и не расширяться, подчеркнул замминистра. Чиновник предупредил, что увеличение трат государства на субсидирование ставок по таким кредитам может создать риски для бюджета.