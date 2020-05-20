Кабмин скорректирует процедуру регистрации сделок с недвижимостью

https://static.news.ru/photo/27c73e62-9ab2-11ea-a203-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

Правительство России начало работу над пакетом изменений в закон о госрегистрации недвижимости. Нововведения будут направлены на дальнейшую цифровизацию услуг.

В частности, они предусматривают возможность подачи через личный кабинет документов для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов. При этом не будет требоваться электронная цифровая подпись.

Такая подпись также не понадобится, если в сделке участвуют органы федеральной, региональной власти или местного самоуправления. Они могут подготовить скан-образ документ, подписанного гражданином от руки и после удостоверения подлинности направить заявление о регистрации.

Помимо этого, предполагается расширить перечень заявителей на получение услуг по регистрации прав собственности или кадастровому учету, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Минстрой разработал поправки в список требований при строительстве. Изменения сокращают количество обязательных пунктов на треть. В ведомстве считают, что это повысит эффективность работы отрасли.