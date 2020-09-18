Кабмин сэкономит на закупке лекарств от редких заболеваний

https://static.news.ru/photo/39130f60-f990-11ea-99b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В связи с сокращением бюджета на ближайшие три года Минздрав России недополучит около 19,5 млрд рублей на закупку дорогостоящих лекарств для лечения редких заболеваний.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов, кабмин сократит финансирование программы «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой Минздрав собирает с регионов заявки на закупку дорогих лекарств для пациентов с 14 редкими заболеваниями.



Закупку препаратов для лечения других заболеваний регионы проводят за счёт собственных бюджетов.

Согласно пояснительной записке, в ближайшие три года бюджет программы в среднем будет сокращён на 12% или 6,5 млрд рублей в год, пишет РБК.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский пояснил изданию, что, так как пациентов из программы «14 высокозатратных нозологий» Минздрав исключить не может, ведомству придётся договариваться с поставщиками о снижении цен на препараты.

Также он отметил, что заложенный на программу бюджет не всегда расходуется в полном объёме.

Остаются неизрасходованные остатки, таким образом, если не добавлять новых нозологий и «продавливать» фармкомпании на 6,5 млрд руб. ежегодно, то обеспечить пациентов возможно, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме подготовлен новый законопроект об аптеках, который запретит открывать несколько точек в небольших населённых пунктах. По мнению его авторов, поправки позволят добиться снижения стоимости лекарств за счёт большей конкуренции на рынке.