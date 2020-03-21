https://static.news.ru/photo/e446fc42-6ba7-11ea-8409-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Global Look Press

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили договорённости по поставке нефти.

Главы правительств отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон, — сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны пришли к соглашению по поставке российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии в полном объёме «на согласованных условиях».

Москва и Минск не продлили соглашения по поставке нефти после 31 декабря 2019 года из-за того, что стороны не смогли договорится об условиях. После этого российскую нефть в Белоруссию поставлял только «Самфар».

Ранее Мишустин и Румас провели переговоры 11 марта в Москве. По их окончании белорусский премьер заявил, что республика будет каждый месяц закупать два танкера нефти у других стран, даже если Россия и Белоруссия договорятся и крупные российские компании будут поставлять нефть в страну.

NEWS.ru писал, что вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что цена за баррель нефти установится в диапазоне от $35 до $40.