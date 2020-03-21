Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили договорённости по поставке нефти.
Главы правительств отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон, — сообщает пресс-служба кабмина.
Стороны пришли к соглашению по поставке российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии в полном объёме «на согласованных условиях».
Москва и Минск не продлили соглашения по поставке нефти после 31 декабря 2019 года из-за того, что стороны не смогли договорится об условиях. После этого российскую нефть в Белоруссию поставлял только «Самфар».
Ранее Мишустин и Румас провели переговоры 11 марта в Москве. По их окончании белорусский премьер заявил, что республика будет каждый месяц закупать два танкера нефти у других стран, даже если Россия и Белоруссия договорятся и крупные российские компании будут поставлять нефть в страну.
NEWS.ru писал, что вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что цена за баррель нефти установится в диапазоне от $35 до $40.
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