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Михаил Щипанов
Кабмин РФ выделит свыше 68,5 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на специальные выплаты медработникам за обнаруженные онкологические заболевания у пациентов выделят свыше 1,1 млрд рублей.
В пресс-службе правительства уточнили, что соответствующие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года.
При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой...
Кабмин РФ выделит свыше 68,5 млрд рублей на пособия по нетрудоспособности