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Кабмин РФ выделит свыше 68,5 млрд рублей на пособия по нетрудоспособности

11:32, 31 января 2021

Кабмин РФ выделит свыше 68,5 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности.

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