Кабмин РФ выделит свыше 68,5 млрд рублей на пособия по нетрудоспособности

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на специальные выплаты медработникам за обнаруженные онкологические заболевания у пациентов выделят свыше 1,1 млрд рублей.

В пресс-службе правительства уточнили, что соответствующие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года. При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой...