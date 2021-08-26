Кабмин РФ выделил дополнительные деньги медикам, борющимся с коронавирусом
Сергей Князев
Сергей Князев
15:43, 27 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 7,8 млрд рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации населения от коронавируса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Деньги из резервного фонда правительства Российской Федерации направят за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в прививочной кампании. Также они будут израсходованы на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам.
Ранее в правительстве заявили, что намерены и дальше поддерживать российских врачей в борьбе с распространением вирусной инфекции. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в настоящее время медики продолжают трудиться в непростых условиях, помогая пациентам в «красных зонах». В апреле прошлого года президент России Владимир Путин предложил установить доплаты для медиков, работающих с коронавирусными больными. С ноября 2020 года глава государства предложил перейти на новый вариант доплат по факту отработанного времени.