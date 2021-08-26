Кабмин РФ выделил дополнительные деньги медикам, борющимся с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 7,8 млрд рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации населения от коронавируса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Деньги из резервного фонда правительства Российской Федерации направят за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в прививочной кампании. Также они будут израсходованы на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам.