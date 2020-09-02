Кабмин РФ выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты

https://static.news.ru/photo/8975458e-ecae-11ea-a0a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Правительство России выделило дополнительные 34,3 млрд рублей на ежемесячные пособия для детей от трёх до семи лет.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что необходимость в выделении дополнительных средств вызвана увеличением количества детей, родители которых имеют право на выплаты. Сейчас в регионах РФ на выплаты имеют право более трёх миллионов человек.

Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона, — привели сообщение кабмина РФ в ТАСС.

Как сообщили в Минфине РФ, ведомство постоянно следит, чтобы обязательства по выплатам были выполнены.

Ранее NEWS.ru писал, что в июле 2020 года правительство РФ обсудило возможность выделения дополнительных средств на детские выплаты из резервного фонда. По состоянию на начало июня 2020 года, российские семьи с детьми получили более 555 млрд рублей в качестве дополнительной социальной поддержки. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что семьи продолжают обращаться за выплатами с помощью портала госуслуг.