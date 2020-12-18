Кабмин утвердил виды госконтроля, подпадающие под «регуляторную гильотину»

https://static.news.ru/photo/8f1b20fc-4150-11eb-9173-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень из 132 видов госконтроля, подпадающих под действие «регуляторной гильотины». Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Утвердить прилагаемый перечень видов государственного контроля (надзора), в рамках которых обеспечиваются признание утратившими силу, не действующими на территории РФ и отмена нормативных правовых актов правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, — говорится в сообщении.

«Регуляторной гильотиной» называется реформа контрольно-надзорной деятельности. Она предполагает полный пересмотр обязательных требований, которые будут предъявляться к бизнесу. Регулирование должно вступить в силу 1 января 2021 года. Проверки перестанут быть основным инструментом ревизоров. Введут новые виды подобных мероприятий: рейд, контрольная закупка, а также выездные обследования. Рекомендации, информирование и консультирование станут главными профилактическими мерами.

В начале декабря 2020-го вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом страны Владимиром Путиным по развитию нефтегазохимической отрасли заявил, что кабмин планирует сделать рекомендательными ещё около трети требований в сфере строительства.

Кроме того, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии выдвинуло предложение установить допустимую погрешность при продаже бензина и дизеля на заправках в 0,5%, а не 0,25%. Об этом говорится в сообщении Росстандарта. Оно было составлено по итогам заседания межведомственной отраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции нефтепрома. В документе ведомство напомнило, что новый стандарт для бензоколонок, который вступил в силу с 1 октября, подразумевает погрешность в 0,25%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иностранный бизнес назвал нестабильность российских законов одной из основных проблем правового поля страны, следует из результатов опроса 62 международных предприятий, проведённого консалтинговой компанией для Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ) при поддержке Министерства экономического развития.