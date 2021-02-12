https://static.news.ru/photo/5b08e078-6e9c-11eb-a030-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Кабмин РФ утвердил план развития лесного комплекса до 2030 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Инвестиции в отрасль должны вырасти вдвое до 1,14 трлн рублей. В постановлении говорится, что высокие показатели станут реальностью благодаря комплексной работе по ряду направлений.

Речь идёт о цифровизации данного сектора экономики, развитии методов лесовосстановления и создании лесных питомников, а также поддержке перерабатывающих предприятий и профильной инфраструктуры, расширении сети лесных дорог. Власти собираются оцифровать и систематизировать информацию о лесах для составления более чёткого представления о ситуации в отрасли. Кроме того, «цифру» внедрят в рабочие процессы, связанные с заготовкой, транспортировкой, хранением и переработкой древесины и продукции из неё, говорится на официальном сайте правительства РФ.

Приоритетное внимание в стратегии уделяется переориентации отрасли с экспорта необработанных лесоматериалов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого будут совершенствоваться инструменты господдержки, корректироваться таможенно-тарифная политика, — передаёт кабмин.

Ранее власти РФ согласовали возможность допуска медицинских и фармацевтических работников к их деятельности, которые не имеют подтверждающего документа на бумажном носителе, однако при условии записи соответствующей информации в ЕГИСЗ. По данным пресс-службы кабмина, за счёт законопроекта планируется усовершенствовать процедуру допуска этой категории работников к работе благодаря переходу от подтверждения права на осуществление профессиональной деятельности свидетельством об аккредитации сотрудника на бумажном носителе к записи информации о прохождении аккредитации в федеральном регистре медработников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, писал NEWS.ru.