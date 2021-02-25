Кабмин РФ утвердил нормы механизма обратного акциза в нефтепереработке

https://static.news.ru/photo/d9868116-773a-11eb-b9e2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России утвердило требования к соглашениям по механизму обратного акциза в нефтепереработке. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, в тексте регулируются форма и правила заключения инвестиционных контрактов между Минэнерго и отраслевыми предприятиями для стимулирования притока капитала в отрасль, передаёт пресс-служба кабмина. В результате вступления постановления в силу новый алгоритм составления договоров в рамках обратного акциза в нефтепереработке в следующие 6–10 лет может привлечь в отрасль около 1 трлн рублей.

Механизм обратного акциза позволит привлечь около 1 трлн рублей в строительство около 30 установок глубокой переработки нефти в следующие 6–10 лет, — говорится на официальном сайте кабмина РФ.

Власти отметили, что утверждённые в октябре 2020-го поправки в Налоговый кодекс позволят предприятиям, вложившим к 2026 году свыше 50 млрд рублей в строительство установок глубокой переработки нефти, получить дополнительный инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефтяное сырьё в размере 1,3.

Накануне Министерство финансов России сократило доли евро и доллара в структуре Фонда национального благосостояния с 45% до 35%, включив иену с долей 5% и юань с долей 15%. Уточняется, что данные изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств Фонда национального благосостояния.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение кабмину до 31 мая проработать вопрос о целесообразности увеличения объёма средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для исполнения проектов нефтегазохимии. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, писал NEWS.ru.