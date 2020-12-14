Кабмин РФ установил тарифную квоту на экспорт зерна из России

https://static.news.ru/photo/7d8be342-3eaa-11eb-85e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский кабмин установил тарифные квоты на экспорт зерна из России и экспортные пошлины на пшеницу. Меры будут действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года, завили в правительстве. Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия.

В документах говорится, что для стабилизации стоимости муки и хлеба, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы власти РФ одобрили тарифные квоты в размере 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объёмах, превышающих её, обложат пошлиной в 50% от таможенной стоимости экспортируемой продукции, но не менее чем €100 за тонну, говорится на сайте правительства РФ.

Кроме того, производители муки получат субсидии на частичную компенсацию трат, связанных с приобретением пшеницы. Кабмин установил правила распределения подобной материальной помощи. Согласно документам, мукомолы получат право компенсировать до 50% разницы между текущими ценами на продовольственную пшеницу и её среднемесячной средней стоимостью за аналогичные периоды трёх предыдущих лет по информации Росстата с учётом инфляции.

Накануне Минпромторг заверил, что дефицита на сахар и подсолнечное масло после стабилизации цен не будет. Речь идёт о договорённости с производителями, которая предусматривает «потолок» для цен на базовые продукты питания. Соглашение должно быть подписано 20 декабря и действовать до апреля следующего года. По словам чиновника, все торговые сети ещё весной сформировали как минимум двухмесячный запас продовольствия по базовым продуктам питания. Резкий рост цен на последние был зафиксирован в начале декабря, из-за чего в ситуацию пришлось вмешаться президенту Владимиру Путину.

Ранее NEWS.ru сообщал, что меры российского правительства по стабилизации цен на продовольствие помогут опустить розничную цену на сахар до 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — до 110 рублей за килограмм, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.