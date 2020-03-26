https://static.news.ru/photo/488b9598-6f52-11ea-a0fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство получит право решить вопрос о возврате гражданам РФ средств из фондов туроператоров в случае иностранных ограничений.

В случаях принятия иностранным государством решения об ограничении въезда туристов в страну <...> правительством РФ может быть принято решение о возврате туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм, — говорится в документе, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты.

К 26 марта COVID-19 заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека.

Накануне депутат Государственной думы и член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Юрий Смирнов выступил в поддержку законопроекта о полном возврате денег за авиабилеты при введении режима чрезвычайной ситуации.

По его словам, в ситуации с распространением коронавируса пассажиры не должны брать все риски на себя, передаёт «Москва 24». Многие люди покупают билеты заранее и сейчас несут убытки не по своей вине.

Как ранее писал NEWS.ru, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от «Аэрофлота» устранить нарушения при формировании цен на билеты. В ведомстве напомнили, что крупнейшая российская авиакомпания имеет «исключительное положение» по вывозу российских граждан из других стран.