Кабмин РФ рассмотрит выплаты социальным и медицинским работникам

https://static.news.ru/photo/fa222f02-ab74-11ea-a401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Правительство России обсудит возможность поддержки медицинским и социальным работникам, которые оказывают помощь гражданам с коронавирусной инфекцией.

На заседании планируется рассмотреть <...> О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ <...> в целях софинансирования в полном объёме расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, — привели сообщение пресс-службы кабмина РФ в РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что средства из федерального бюджета, предназначенные для выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом, поступили в регионы. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он также отметил, что выплаты за май получат вдвое больше медиков, чем за апрель.