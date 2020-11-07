Кабмин РФ профинансирует соцразвитие на Дальнем Востоке

https://static.news.ru/photo/743ba1d2-20f6-11eb-9968-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agniphoto/Global Look Press

Российский кабмин 7 ноября одобрил проект распоряжения о распределении средств на социальное развитие центров экономического роста регионов Дальневосточного федерального округа. По информации правительства, поправки планируется внести в распределение трансфертов, предоставляемых в 2018-2022 годах для реализации программ соцразвития центров экономического роста субъектов, входящих в состав ДФО.

Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

Увеличение финансирования Бурятии, Забайкалья, Амурской и Магаданской областей начнут осуществлять за счёт перераспределения средств, предусмотренных на реализацию госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

Кроме того, кабмин одобрил поправки к проекту ФЗ об изменениях в Налоговом кодексе РФ. Позже их направят в Госдуму. Кроме того, власти согласились с изменениями проекта о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ учёл распоряжения главы РФ Владимира Путина и правительства РФ, замечания и предложения Госдумы, Счётной палаты, главных распорядителей средств федерального бюджета.

Также власти одобрили подготовленный Минэкономразвития проект закона о продлении на 2021 год моратория на проверки малого бизнеса. Соответствующее решение было принято правительством 5 ноября. В этот же день кабмин утвердил дорожную карту трансформации делового климата в России. Она содержит мероприятия по улучшению нормативной базы, которые позволят устранить помехи для использования инноваций в медицине, финансовом секторе, автотранспорте, воздушных перевозках, образовании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство одобрило проект изменений в распределение объёмов субсидий региональным бюджетам на финансирование программ по предоставлению социальных услуг на 2020 и 2021 годы.