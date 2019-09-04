Правительство России внесло в Госдуму проект закона о борьбе с картелями в системе госзакупок.
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Закон должен ввести новое понятие в российское правовое поле — «система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».
Ранее работу над новой инициативой попросил быстрее завершить премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства считает, что картельные сговоры наносят ущерб не только российскому бюджету, но и непосредственно гражданам страны.
Как передавал News.ru, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев призвал уничтожить госкорпорации и заменить их акционерными обществами. По его мнению, это необходимо для развития конкуренции в стране.