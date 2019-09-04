https://static.news.ru/photo/4a71e4fe-cf3c-11e9-8efd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правительство России внесло в Госдуму проект закона о борьбе с картелями в системе госзакупок.

Об этом сообщает ТАСС . Закон, в случае принятия его парламентом, повысит эффективность антимонопольного регулирования и создаст дополнительные механизмы стимулирования хозяйствующих субъектов к принятию мер по профилактике нарушений антимонопольного законодательства.

Закон должен ввести новое понятие в российское правовое поле — «система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

Ранее работу над новой инициативой попросил быстрее завершить премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства считает, что картельные сговоры наносят ущерб не только российскому бюджету, но и непосредственно гражданам страны.

Как передавал News.ru, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев призвал уничтожить госкорпорации и заменить их акционерными обществами. По его мнению, это необходимо для развития конкуренции в стране.