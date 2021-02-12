Кабмин РФ одобрил проект закона об электронных торгах ипотечных квартир

https://static.news.ru/photo/67efc032-6df1-11eb-98d3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский кабмин одобрил проект закона, предполагающий переход на электронные торги при продаже заложенных по ипотеке квартир должников. Соответствующее заседание правительства состоялось 12 февраля 2021 года.

Власти отметили, что подобная форма проведения процедуры повышает прозрачность и конкурентность процесса, а также обеспечит интересы сторон исполнительного производства.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон „Об ипотеке (залоге недвижимости)“ и федеральный закон „Об исполнительном производстве“ в части проведения торгов в электронной форме» и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — говорится в сообщении на официальном сайте кабмина РФ.

Кроме того, правительство согласовало выделение средств московскому фонду ОМС на оплату оказания медицинской помощи застрахованным за пределами столицы в условиях ЧС и при угрозе распространения опасных заболеваний в 2020 году. По данным кабмина, проект распоряжения необходим для обеспечения оплаты оказания медпомощи таким лицам за период с 1 января по 31 декабря прошлого года.

Также власти РФ согласовали возможность допуска медицинских и фармацевтических работников к их деятельности, которые не имеют подтверждающего документа на бумажном носителе, однако при условии записи соответствующей информации в ЕГИСЗ. По данным пресс-службы кабмина, за счёт законопроекта планируется усовершенствовать процедуру допуска этой категории работников к работе благодаря переходу от подтверждения права на осуществление профессиональной деятельности свидетельством об аккредитации сотрудника на бумажном носителе к записи информации о прохождении аккредитации в федеральном регистре медработников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Как писал NEWS.ru, ранее директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Елена Байбарина сообщила, что в России увеличилось число взрослых людей, страдающих орфанными заболеваниями (болезнями, затрагивающими лишь небольшую часть популяции). Представитель Минздрава приняла участие в круглом столе «Поддержка пациентов с редкими заболеваниями в России».