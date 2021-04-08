Кабмин РФ готовит систему «бесшовной поддержки» стартапов

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Кабмин РФ, реализуя реформу институтов развития, работает над созданием системы «бесшовной интеграции» мер поддержки технологических стартапов, рассказали NEWS.ru в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. О технологии политик поведал во время совещания лидера РФ Владимира Путина по реализации посланий президента Федеральному собранию.

Кроме того, в РФ формируется частно-государственный инвестиционный «фонд фондов». К проекту привлекли 10 самых крупных частных предприятий страны. Они собираются вложить в инициативу по 10 млрд рублей.

Речь идёт о сквозном ускорении процесса создания стартапов (акселерации) — от формирования команд и создания компаний до вывода продукции на рынок, получения прибыли и выхода на IPO или получения инвестиций от стратегических инвесторов. В систему бесшовной интеграции вошли АНО «Платформа НТИ», институты инновационного развития — Российский фонд прямых инвестиций, а также дочерние компании ВЭБ — Фонд содействия инновациям, «Сколково», Фонд образовательных и инфраструктурных программ, — говорится в сообщении.

Перечисленными ведомствами в конце 2020-го подписали меморандум, а в конце января 2021-го — обязывающие юридические договоры. Теперь стартапы, попавшие на ранних этапах в программу поддержки, например ФСИ, не лишатся темпов развития. Их «подхватят» другие институты. Сейчас, отметил Белоусов, создают единую информационную среду о стартапах и их проектах — с согласия самих компаний.

Как писал NEWS.ru, российские регионы, вынужденные занимать деньги для финансирования своих текущих расходов, неизбежно приближаются к долговой пирамиде, заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. По его данным, в Мордовии, Хакасии и Удмуртии долг уже превышает 100% от доходов.

Он также отметил, что в 2020 году госдолг субъектов РФ вырос на 383 млрд рублей (18%), до 2,5 трлн рублей. Это максимальный уровень за последние 10 лет. Кудрин допустил, что долги можно объяснить пандемией, но, по его мнению, они требуют дополнительного внимания, чтобы в дальнейшем можно было бы «увидеть перспективу на снижение величины долга».