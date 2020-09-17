Кабмин рассмотрит возможность сделать онлайн-ипотеку бессрочной

https://static.news.ru/photo/d816a85e-f875-11ea-88a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин изучает инициативу о введении в России возможности оформления ипотеки онлайн на неопределённый срок, сообщает пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина.

С соответствующим предложением обратилась «Деловая Россия». Сейчас и до 30 сентября 2020 года российские банки могут открывать счета и вклады без личного присутствия клиентов. Также в период пандемии кредитным организациям разрешили заключать ипотечные сделки онлайн и это оказалось востребованной услугой, пишут «Известия».

Так, с апреля по август было заключено дистанционно 1,4 тысячи ипотечных договоров по продаже жилья общей площадью 73 тысячи кв. м. Для того, чтоб оформлять ипотеку онлайн можно было и после 30 сентября, «Деловая Россия» вместе с девелоперами и «Дом.РФ» предлагают внести необходимые изменения в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ), который регулирует порядок идентификации клиентов банков, в том числе, удалённо.

Например, физлицам могут также разрешить открывать счета по видеосвязи, через учётную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Как сообщили в пресс-службе Марата Хуснуллина, данное предложение уже изучается.

Рынок и, самое главное, клиенты заинтересованы в сохранении возможности дистанционного оформления ипотеки. После снятия карантинных ограничений люди предпочитают оформлять сделки в офисах продаж. Однако запросы на дистанционную покупку остались. Например, это удобно иногородним покупателям, — заявил акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

Ряд банков также поддерживает инициативу.

Как писал NEWS.ru ранее, в июле-августе цены на новостройки выросли на 6,2% благодаря действию правительственной программы льготной ипотеки. Об этом говорится в отчёте Сбербанка. Отмечается, что рост цен на 6,2% связан с реализацией программы льготной ипотеки для новостроек под 6,5%. 90% кредитов выданы именно по этой схеме.